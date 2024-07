Nowe odkrycie archeologów w Płocku. Szansa na odnalezienie kościoła św. Idziego? Izabela Stańczak 03.07.2024 15:17 W Płocku na terenie średniowiecznego cmentarzyska archeolodzy dokonali nowego odkrycia. To może być fragment drogi prowadzącej do poszukiwanego przez badaczy kościoła św. Idziego.

Nowe odkrycia archeologiczne w Płocku (autor: RDC)

Na terenie średniowiecznego cmentarzyska w Płocku, między ulicą Sienkiewicza, 1 maja a Kolegialną archeolodzy dokonali nowego odkrycia.

Jak przekazał nam kierownik działu archeologii Muzeum Mazowieckiego Zbigniew Miecznikowski – konieczne będzie przeprowadzenie badania znalezisk, które pozwoli ustalić na co dokładnie natrafili archeolodzy.

– Kamienny bruk, ścieżka, którą na razie jeszcze nie wiemy, jak interpretować, ale jest to rzecz, która na tym cmentarzysku nie występowała. Pojawia się taki skrót myślowy, że być może jest to jakaś ścieżka, dróżka, która prowadziła być może na cmentarz, a może nawet do samego kościoła świętego Idziego, bo cmentarzysko najprawdopodobniej funkcjonowało właśnie przy tej świątyni – powiedział Miecznikowski.

Natrafiono także na średniowieczne cegły.

– Na razie są to pojedyncze średniowieczne cegły. Ich też jeszcze nie było na cmentarzysku. W tym przypadku mamy cegłę określoną mianem „palcówki”, ze względu na to, że na jednej z powierzchni mamy ślady po palcach. Ten nadmiar gliny był ściągany palcami, a ona dodatkowo jeszcze miała te właściwości, że lepiej spajała mury poprzez swoją nierówność. Może być również cegłą wtórną, być może wykorzystywaną po rozbieraniu murów miejskich – dodał.

W wyniku prac wykopaliskowych, od 2019 roku na cmentarzysku udało się odkryć blisko 350 grobów z czego około 30 proc. posiadało wyposażenie.

– To, co jest ciekawe na tym cmentarzu, to to, że obok grobów, które nie posiadają wyposażenia, trafiliśmy na pochówki z dosyć bogatym wyposażeniem. To były kolie z paciorków szklanych, kabłączki skroniowe.

Ewenementem był grób z misą wykonaną z brązu. To jest przedmiot ekskluzywny, co do tego nie ma wątpliwości – powiedział Miecznikowski.

Jak przekazał Zbigniew Miecznikowski – tegoroczne wykopaliska to ostatni sezon badań prowadzonych przez Muzeum Mazowieckie w Płocku. Planowo mają zostać zwieńczone publikacją, która podsumuje wszystkie sezony i dotychczasowe znaleziska.

Prace na cmentarzysku będą prowadzone do 19 lipca.

