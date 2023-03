Nie żyje 23 latek poszkodowany w wypadku w PKN Orlen Agnieszka Pazdecka-Maruszak 06.03.2023 11:07 Po wypadku na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen mężczyzna od 20 lutego przebywał w szpitalu – mówi Iwona Śmiegielska-Kowalska rzeczniczka prokuratury Okręgowej w Płocku. Niestety jest stan był zbyt ciężki i lekarzom nie udało się go uratować.

Sekcja zwłok po wypadku w PKN Orlen (autor: Radosław Drożdżewski, Wikimedia Commons)

- Niezwłocznie został powołany biegły z zakresu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok, która pozwoli na ustalenie bezpośredniej przyczyny zgonu. W trakcie sekcji zostaną pobrane tkanki do dalszych badań histopatologicznych oraz toksykologicznych - mówi prokurator.

Sekcja zwłok odbędzie się w poniedziałek. Jej wyniki mają być znane do końca marca. 20 lutego na terenie zakładu rozszczelniła się jedna z instalacji. Doszło do uwolnienia silnie trujących substancji gazowych. Poszkodowanych zostało dwóch pracowników koncernu.

Dwaj mężczyźni trafili wówczas do szpitala, młodszy zmarł, starszy 53 letni jest hospitalizowany. Jego stan jest ciężki.

Śledztwo prowadzone jest pod kątem niedopełnienia obowiązku na obszarze instalacji Hydrokrakingu, przez osobę odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz narażenie pracowników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zycia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

