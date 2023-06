Łuksiewicza po wakacjach oddana kierowcom. „Wszyscy na to czekamy”

Prace na ul. Łukasiewicza w centrum Płocka dobiegają końca. Za dwa miesiące mają być przejezdne dwa odcinki – od Tysiąclecia do Kobylińskiego oraz od Kobylińskiego do Nowowiejskiego. – Wszyscy czekamy, żeby to zrobiono jak najszybciej – przyznają mieszkańcy.