Kompleks kulturalno-oświatowy powstaje w Staroźrebach. Największa inwestycja w historii Katarzyna Piórkowska 20.07.2023 04:11 Przedszkole, żłobek, biblioteka. W Staroźrebach w powiecie płockim powstaje kompleks kulturalno-oświatowy. To największa inwestycja w historii gminy.

W Staroźrebach w pow. płockim powstaje kompleks kulturalno - oświatowy (autor: Wójt Gminy Staroźreby Kamil Groszewski/FB)

Kompleks kulturalno-oświatowy powstaje w Staroźrebach. To największa inwestycja w historii gminy, bardzo oczekiwana przez mieszkańców.

- Przedszkole wyprowadzi się z budynku szkoły do własnych pomieszczeń i będzie mogło przyjąć 200 dzieci. To o 50 więcej niż dotychczas - mówi wójt gminy Kamil Groszewski. - Nowo powstałe przedszkole będzie miało 8 oddziałów, które będą w stanie pomieścić po 25 dzieci. Powstanie również stołówka, kuchnia. Nie będziemy musieli korzystać z cateringu, tylko będziemy sami przygotowywać świeże posiłki. Więcej będzie miejsca, więcej możliwości - tłumaczy.





W budynku znajdzie także miejsce pierwszy w gminie żłobek dla 40 maluchów. Obiekt będzie miał powierzchnie ponad 3 tys. metrów. Ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku. Cała inwestycja to koszt blisko 20 mln zł.

