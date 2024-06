Kąpielisko nad Zalewem Sobótka w Płocku już otwarte. Ruszył letni sezon Katarzyna Piórkowska 19.06.2024 13:09 Dziś rozpoczął się sezon kąpieliskowy nad Zalewem Sobótka w Płocku. Nad bezpieczeństwem pływających czuwają już ratownicy WOPR. Można też wypożyczyć sprzęt wodny.

Ruszył sezon letni kąpieliska nad Zalewem Sobótka (autor: MOSiR Płock)

Sprzęt pływający przygotowany, plaża posprzątana, woda zbadana - miejskie kąpielisko nad Zalewem Sobótka w Płocku dziś rozpoczęło sezon letni. Bezpieczeństwa kąpiących się codziennie od 10.00 do 18.00 pilnują ratownicy WOPR. – Czynne są wypożyczalnie sprzętu – przekazał nam Konrad Kowal z Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych.

– Można wypożyczyć sprzęt wodny, plażowy oraz sportowy. To są między innymi rowery wodne, kajaki, sprzęt do siatkówki plażowej. Są także leżaki, ale można aktywnie spędzać czas, nie tylko leżąc i opalając się – dodał.

Sprzęt można wypożyczać do godziny 16:30. Na plaży są boiska do siatkówki plażowej, do piłki ręcznej plażowej i dwa pomosty. Woda w Zalewie Sobótka jest czysta i nadaje się do kąpieli, a sanepid będzie kontrolował kąpielisko do końca sezonu.

