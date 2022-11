Jest akt oskarżenia wobec kapitana łodzi, z której wypadł i utonął starosta płocki RDC 03.11.2022 16:33 Prokuratura Rejonowa w Płocku skierowała do Sądu Rejonowego w Gostyninie akt oskarżenia wobec 41-letniego M. R., uczestnika rejsu po Wiśle w sierpniu 2021 r., podczas którego z kierowanej przez niego łodzi wypadł i utonął ówczesny starosta płocki Mariusz Bieniek.

Mariusz Bieniek (autor: Powiat Płock)

M.R. był znajomym Mariusza Bieńka, a w czasie feralnego rejsu, jak ustalono w śledztwie, pełnił rolę "kierownika statku, kapitana łodzi", w tym przypadku łodzi z doczepnym silnikiem spalinowym, której był też właścicielem.

Dwa zarzuty

Jak przekazał w czwartek zastępca prokuratora rejonowego w Płocku Marcin Policiewicz, w akcie oskarżenia zawarto dwa zarzuty wobec kapitana łodzi - jeden dotyczy spowodowania wypadku w ruchu wodnym ze skutkiem śmiertelnym przez osobę, która będąc w stanie nietrzeźwości naruszyła tym samym zasady bezpieczeństwa. Drugi natomiast dotyczy prowadzenia w ruchu wodnym pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Zastępca prokuratora rejonowego w Płocku wyjaśnił, że akt oskarżenia wobec M.R. został skierowany do Sądu Rejonowego w Gostyninie ze względu na właściwość miejsca zdarzenia, do którego doszło na Wiśle powyżej Płocka.

Zgodnie z art. 177 par. 2. Kodeksu karnego, kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje wypadek, a jego następstwem jest śmierć innej osoby, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei według art. 178a par 1. Kodeksu karnego, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Do wypadku doszło 22 sierpnia 2021 r. na Wiśle, mniej więcej na wysokości miejscowości Świniary. W czasie śledztwa ustalono, że M.R. jako "kierownik statku, kapitan łodzi", w tym przypadku łodzi z doczepnym silnikiem spalinowym, będąc w stanie nietrzeźwości, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym.

Według śledczych, będąc odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów żeglugowych, M.R. pozwolił wejść na pokład osobom po spożyciu alkoholu oraz pozwolił na jego dalsze spożywanie, gdy łódź była na rzece, przy czym wiedział, że jej konstrukcja nie chroni przed wypadnięciem za burtę i nie ma na niej odpowiedniej liczby środków bezpieczeństwa, jak kamizelki ratunkowe czy środki asekuracyjne.

W śledztwie ustalono również, że M.R. prowadził łódź będąc w stanie nietrzeźwości ze stężeniem alkoholu 1,44 promila, a w konsekwencji po rozpoczęciu manewru zatrzymania doprowadził do wywrócenia się jednostki, przy czym cała załoga wypadła do wody. W części tego zarzutu zwrócono uwagę, że starosta Mariusz Bieniek, podczas podjętej próby odwrócenia łodzi, "nie będąc wyposażony w środki ratunkowe i po spożytym wcześniej alkoholu, utracił zdolność samodzielnego utrzymania się na wodzie", a prowadzona następnie akcja poszukiwawcza doprowadziła do odnalezienia jego ciała na Wiśle 25 sierpnia 2021 r.

Trzydniowe poszukiwania

Starosta płocki Mariusz Bieniek zaginął 22 sierpnia 2021 r. wieczorem, gdy łódź, którą wypłynął na ryby wraz z dwoma znajomymi, wywróciła się na Wiśle powyżej miejscowości Świniary niedaleko Płocka. Jak wówczas informowano, z łodzi wypadło trzech mężczyzn, dwóch z nich wydostało się na brzeg, w tym dzięki pomocy innych osób, natomiast trzeciego mężczyzny - jak się później okazało starosty płockiego - nie udało się odnaleźć, mimo trwającej kilka godzin akcji poszukiwawczej.

Poszukiwania na Wiśle od miejscowości Świniary w dół Wisły, w kierunku Płocka, kontynuowano przez kolejne trzy dni. Akcję prowadzono m.in. z udziałem kilkunastu łodzi ochotniczej i państwowej straży pożarnej, a także WOPR i przy użyciu sonarów. Patrolowane były też brzegi rzeki, m.in. przez policję i Straż Miejską. W akcji brało udział od 100 do 120 osób. Ostatecznie 25 sierpnia 2021 r. przed południem ciało starosty Mariusza Bieńka odnaleźli na Wiśle wędkarze, ok. 2 km od mostu im. Legionów Piłsudskiego w Płocku, mniej więcej 20 km od miejsca wypadku. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną jego śmierci było utonięcie.

Mariusz Bieniek urodził się 20 października 1983 r. Należał do PSL. Wraz z żoną, córką i synem mieszkał w Wyszogrodzie, z którym przez wiele lat był też związany zawodowo – był m.in. burmistrzem tego miasta, a starostą płockim został po raz pierwszy w 2014 r. Jego pogrzeb odbył się 2 września 2021 r. na cmentarzu parafialnym w Łętowie, gdzie spoczął w grobowcu rodzinnym.

W uroczystościach pogrzebowych w płockiej katedrze uczestniczyli, oprócz rodziny, m.in. przyjaciele, mieszkańcy miasta i powiatu oraz okolicznych samorządów. Obecni byli m.in.: wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL), prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceprezes tej partii, marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik, były szef ludowców i były premier Waldemar Pawlak.

Czytaj też: Zarzuty dla kapitana łodzi, którą płynął tragicznie zmarły były starosta płocki. Prokuratura: był pijany