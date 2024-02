Kamienica w Grodzkiej po remoncie. Kiedy wprowadzą się pierwsi lokatorzy? Katarzyna Piórkowska 12.02.2024 15:52 W kwietniu do odnowionej kamienicy przy ul. Grodzkiej w Płocku będą mogli wprowadzić się pierwsi lokatorzy. Trwają prace wykończeniowe. W budynku głównym i dwóch oficynach jest 31 mieszkań dla młodych osób w ramach programu „Mieszkanie na start”.

Mieszkania na start w Płocku (autor: UM Płock)

31 mieszkań w odnowionej kamienicy przy Grodzkiej w Płocku będzie dostępnych w kwietniu.

– Jesteśmy na etapie robót wykończeniowych. We wszystkich mieszkaniach położyliśmy już glazurę. Czekamy na montaż węzła cieplnego, przystąpimy do ostatniego etapu, czyli montażu podłóg i drzwi – informuje prezes Agencji Rewitalizacji Starówki Jacek Koziński.

Co ciekawe, front kamienicy zabytkiem wpisanym do rejestru.

– Inwestycja jest pod nadzorem konserwatora zabytków. Frontowa zabytkowa ściana Grodzkiej została zachowana, a pozostałe obiekty zostały zbudowane właściwie od podstaw. W kompleksie budynków przy ulicy Grodzkiej 8 znajdzie się 31 lokali mieszkalnych przeznaczonych na program „Mieszkanie na start” – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Mieszkania mają powierzchnię od 25 do 65 metrów kwadratowych. Koszt rewitalizacji kamienicy wyniósł to 16 mln zł. Do tej pory w Płocku młodzi lokatorzy zamieszkali w 368 lokalach w ramach programu „Mieszkanie na start”.

