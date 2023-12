Basen w Płocku później przez COVID-19. Znamy datę otwarcia Podolanki Katarzyna Piórkowska 14.12.2023 09:01 Koronawirus opóźnia otwarcie Podolanki. Największa pływalnia w Płocku miała być gotowa po remoncie w połowie tego miesiąca. Ostatecznie ma być otwarta 22 grudnia pod warunkiem, że dobre będą wyniki badania próbek wody pobranej z niecek basenowych - mówi Konrad Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Podolanka (autor: MOSiR Płock)

Podolanka dopiero od 22 grudnia. Ostatni termin otwarcia po remoncie największej płockiej pływalni to miała być połowa miesiąca. Okazało się jednak, że dotrzymanie tego terminu uniemożliwił COVID-19. Wirusem zaraziło się kilkoro kluczowych pracowników, ale jesteśmy na ostatniej prostej - wyjaśnia Konrad Kowal z płockiego MOSiRu. Teraz wszystko zależy od wyników badania próbek wody

- 11 grudnia zostały pobrane próbki wody i przekazane do badania. Czekamy na to, czy woda nadaje się do tego, żeby móc z niej korzystać. Jeżeli się okaże, że wszystko tutaj jest w porządku, no to 22 grudnia będzie dniem, gdzie będzie można po remoncie, po modernizacji skorzystać z naszej pływalni - mówi Konrad Kowal.



Od 22 grudnia do dyspozycji będą basen rekreacyjny, sportowy i SPA. Na zjeżdżalnie trzeba będzie poczekać do marca.

Remont Podolanki miał potrwać tylko kilka miesięcy - od kwietnia do grudnia zeszłego roku.

Czytaj też: Blok w Płocku z mieszkaniami tylko dla seniorów. Wiemy, kiedy pierwsi lokatorzy się wprowadzą