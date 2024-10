Ponad połowa Pionek zasilana ze skażonego wodociągu. „Czekamy na tiry z wodą” Wojciech Kowalczewski 03.10.2024 16:44 Zaopatrzyliśmy się w dużą ilość wody, czekamy na kolejne dostawy - mówi Paweł Dąbrowski, prezes przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjno-ciepłowniczego w Pionkach. Ponad połowa mieszkańców ma skażoną wodę. W wodociągu miejskim Januszno sanepid wykrył bakterie z grupy coli oraz enterokoków. Miasto powołało sztab kryzysowy.

Około 10 tys. mieszkańców Pionek ma skażoną wodę. W wodociągu miejskim Januszno sanepid wykrył bakterie z grupy coli oraz enterokoków.

- Więcej niż połowa Pionek jest z tego ujęcia zasilana. Zaopatrzyliśmy się w dużą ilość wody. Dotarło ponad 2300 5-litrowych butelek wody, do tego ponad 600 1,5-litrowych. Czekamy na dostawy tirów z wodą - mówi Paweł Dąbrowski, prezes przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjno-ciepłowniczego w Pionkach.



Miasto powołało sztab kryzysowy. Wyznaczono punkty, w których rozdawana jest woda butelkowana. Można ją dostać m.in. przy SP nr 5, w Urzędzie Miasta czy na osiedlu Stara Kolonia. Bezpieczne ujęcie jest przy ulicy Leśnej. Mieszkańcy mogą napełniać po dwa 5-litrowe baniaki.

Informacje na temat skażenia i dystrybucji wody można otrzymać pod numerem alarmowym 994.

- Robimy wszystko, by z informacją o skażeniu dotrzeć do jak największej liczby osób - dodaje Paweł Dąbrowski. - Plakaty, nasi pracownicy OSP, druhowie z OSP, plakaty informacyjne na klatkach, na drzewach, żeby jak największą ilość osób poinformować, również przez megafon OSP. I od razu zaczęliśmy także organizować wodę zdatną do picia - wskazuje.



Osoby, które są pod opieką MOPS mają wodę dostarczaną do domów.

