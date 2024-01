Pionki mają pierwszą sygnalizację świetlną. Powstała na drodze, która „prowadzi wszędzie” Wojciech Kowalczewski 26.01.2024 22:03 Pionki, 18-tysięczne miasto, doczekały się pierwszej sygnalizacji świetlnej. Światła zamontowano w newralgicznym miejscu przy ulicy Adama Mickiewicza. To projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Sygnalizacja świetlna (autor: pixabay)

Pionki mają pierwszą sygnalizację świetlną. Pojawiła się przy ulicy Adama Mickiewicza.

- Jest to miejsce częstego użytkowania przez mieszkańców zarówno jednej, jak i drugiej części miasta, ponieważ wszędzie ta droga prowadzi. I do szkoły, i do ośrodka zdrowia, i do szpitala, i do przedszkola, i do żłobka, i do pięknego parku miejskiego. Bardzo się cieszymy, że to przejście pojawiło się w tym miejscu w naszym mieście - mówi wiceburmistrz Pionek Kamila Kaczorowska.





Miasto Pionki dwa lata temu złożyło projekt przebudowy przejścia dla pieszych w tym miejscu w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

- Sygnalizacja była już gotowa w grudniu, ale wydłużyły się procedury - mówi Monika Burdon, rzecznik prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. - Musieliśmy czekać na podpisanie umowy z gestorem, z dostawcą energii. Sygnalizacja już funkcjonuje, jest to sygnalizacja wzbudzana, czyli jeśli pieszy chce przejść, powinien nacisnąć przycisk - tłumaczy.

Koszt sygnalizacji w Pionkach to 230 tys. zł.

