Przebudowa DW 634 z Zielonki do Wołomina już w środę. Blisko trzy lata wielkich utrudnień Adam Abramiuk 28.01.2024 15:39 Wielkie utrudnienia od środy dla mieszkańców Wołomina i Kobyłki. Rozpocznie się pierwsza część blisko trzyletniej przebudowy Drogi Wojewódzkiej 634. Obejmie tereny Kobyłki i Wołomina w sześciu etapach. Zależnie od postępów będą całkowicie wyłączane kolejne odcinki. Według zapewnień przewoźnika, komunikacja autobusowa do Wołomina będzie zapewniona.

Przebudowa DW 634 z Zielonki do Wołomina (autor: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie)

Mieszkańcy Zielonki, Kobyłki i Wołomina muszą się liczyć z ogromnymi utrudnieniami. To w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 634 z Zielonki do Wołomina. Prace drogowców rozpoczną się już w środę.

Monika Burdon z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich informuje, że pierwszy etap obejmie fragment od ul. Orląt Lwowskich do ul. Nadarzyn w Kobyłce.

— Również na tym etapie od 19 lutego wyłączony z ruchu zostanie odcinek od ulicy Ręczajskiej w Kobyłce do ulicy Legionów w Wołominie oraz od ulicy Reja do Alei Niepodległości w Wołominie — mówi Burdon.

Ze względu na prowadzone prace, będą całkowite wyłączenia fragmentów trasy.

Prace będą podzielone na etapy:

Etap 1: Od ul. Orląt Lwowskich do ul. Nadarzyn (w Kobyłce) od 31.01.24 (śr.) do 28.06.24 (pt.)

Etap 2: Od ul. Nadarzyn do ul. Ręczajska (w Kobyłce) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (śr.)

Etap 3: ul. Ręczajska (w Kobyłce) do ul. Legionów (w Wołominie) od 19.02.24 (pon.) do 29.11.24 (pt.)

Etap 4: ul. Legionów do ul. Reja (w Wołominie) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (śr.)

Etap 5: ul. Reja do al. Niepodległości (w Wołominie) od 19.02.24 (pon.) do 29.11.24 (pt.)

Etap 6: al. Niepodległości do ul. Lipińska (w Wołominie) od 02.12.24 (pon.) do 31.12.25 (pt.)

Objazdy i zmiany w komunikacji

Drogowcy wyznaczyli objazdy przebudowywanej trasy. Przez fragmenty DW 634, które nie będą objęte na razie remontem, będą mogli przejechać tylko kierowcy samochodów osobowych i komunikacja zbiorowa.

Przewoźnik informuje, że komunikacja autobusowa do Wołomina będzie zapewniona. Prezes firmy ABUS Krzysztof Kwiatkowski zaznacza, że pojazdy będą kursowały otwartymi fragmentami, a na zamkniętych będą objazdy.

— Pierwsze zamknięcie w Kobyłce od ulicy Nadarzyn do ulicy Orląt Lwowskich. Objeżdżamy przez ulicę Nadarzyn i Poniatowskiego przy stacji Kobyłka Ossów. Dodatkowy przystanek przy stacji dla osób, które być może chciałby skorzystać z jakiegoś transportu kombinowanego — mówi Kwiatkowski.

Jak zaznacza prezes, przy kolejnych etapach przewoźnik postara się dostosować trasę tak, żeby pominąć jak najmniej przystanków.

— Tak, żeby te strefy dojścia były jak najmniejsze. Będziemy tak robić przy każdym odcinku. Natomiast będziemy zbierać informacje zarówno od kierowców jak i pasażerów. Jesteśmy elastyczni w przypadku skarg na jakieś wydłużony czas przejazdu czy utrudnienia — dodaje Kwiatkowski.

Informacje o zmianach tras i przesunięciach przystanków można znaleźć na stronie internetowej i mediach społecznościowych przewoźnika.

Firma liczy też na uwagi od pasażerów, żeby na czas przebudowy autobusy kursowały możliwie jak najsprawniej.

Kolejne utrudnienia?

Przypomnijmy, że w tym roku także planowane jest wydłużenie peronów na stacji w Wołominie zapowiadane przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Kolejarze przekonują jednak, że nie powinno wpłynąć to na kursowanie pociągów.

Ewentualny objazd dla kierowców możliwy będzie przez Okuniew i Sulejówek. Tam jednak również występują utrudnienia w związku z zamknięciem przejazdu kolejowego i budową torowiska.

