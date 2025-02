Start rundy wiosennej. Legia Warszawa vs Korona Kielce. Transmisja w RDC Miłosz Kuter 02.02.2025 10:24 Po zimowej przerwie powraca piłkarska Ekstraklasa, a razem z nią transmisje spotkań Legii Warszawa na antenie Polskiego Radia RDC. Wojskowi zmierzą się dziś na własnym stadionie z Koroną Kielce. Mecz rozegrany zostanie w ramach 19. ligowej kolejki.

Legia Warszawa (autor: Legia Warszawa/X)

Legia Warszawa zmierzy się dziś w pierwszym meczu rundy wiosennej Ekstraklasy z Koroną Kielce. Wojskowi są zdecydowanymi faworytami tego spotkania - zajmują 4 miejsce i wciąż walczą o tytuł mistrzowski. Korona na 16 miejscu znajduje się w strefie spadkowej.

- Jesteśmy gotowi na wyjątkowo trudny mecz - mówił w Polskim Radiu RDC trener Korony, Jacek Zieliński. - Zdajemy sobie sprawę z rangi meczu. Wiemy, że przyjeżdżamy do czołowego zespołu, który gra o najwyższe zawsze cele w kraju, no ale my przyjeżdżamy bez żadnych kompleksów. Do każdego meczu musimy podejść tak samo. Takie nasze podejście będzie do meczu z Legią - podkreśla.

- Legia wyjdzie ofensywnie na to spotkanie, jednak musi uważać na próby kontrataków Korony - mówił ekspert sportowy Magazynu RDC, Tomasz Sokołowski. - Legia pokazała to, że nie zadowala się wygrywaniem tylko minimalnym, tylko idzie po kolejne bramki. Tylko czy Legia ma gdzieś taki momenty, że chce wysoko odbierać piłkę, bo bliżej jest do bramki tylko, jak nie odbierzesz. Właśnie Legia ma problem - dodał.

Spotkanie zacznie się o godz. 17:30 przy Łazienkowskiej. Będą tam również nasi dziennikarze Przemysław Paczkowski i Tomasz Sokołowski, którzy skomentują to spotkanie. Transmisja również na antenie Polskiego Radia RDC.

Ekstraklasa piłkarska

Spokojna zima przed ciekawą wiosną W sezonie 2024/25 drużyny PKO BP Ekstraklasy rozegrały dotychczas 18 kolejek – 17 rundy jesiennej oraz jedną z wiosennej. Do końca sezonu, który zaplanowano na 24-25 maja, pozostało więc 16 serii meczów.

Na prowadzeniu w tabeli jest Lech, przed Rakowem Częstochowa, broniącą tytułu Jagiellonią Białystok oraz Legią Warszawa.

Właśnie wśród tych czterech drużyn najczęściej upatruje się kandydata do tytułu, pamiętając jednocześnie, że Jagiellonia i Legia mają mocno napięty harmonogram, ponieważ rywalizują jeszcze w Lidze Konferencji UEFA i rozgrywkach o Puchar Polski. Kluby z czołówki dokonały zimą wzmocnień, ale to prawdopodobnie nie jest koniec ich zakupów.

