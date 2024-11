Selekcjoner M. Probierz: wiemy, co robić, żeby jeszcze lepiej grać z silnymi rywalami RDC 06.11.2024 16:32 Piłkarska reprezentacja może grać jeszcze lepiej z mocnymi rywalami? Selekcjoner polskich piłkarzy Michał Probierz zapewnił podczas zajazdu PZPN, że wie, co robić, aby tak się stało. — Już dzisiaj rywalizujemy z nimi jak równy z równym. Brakuje nam tylko stabilizacji w niektórych momentach meczów — przyznał Probierz.

Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz (autor: PAP/Leszek Szymański)

Selekcjoner Michał Probierz, którzy we wrześniu 2023 roku zastąpił na stanowisku selekcjonera Fernando Santosa, był w środę jednym z gości Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów PZPN w Warszawie.

Podczas wystąpienia podziękował za zaufanie prezesowi Cezaremu Kuleszy i zarządowi PZPN. Przy okazji po raz kolejny wspomniał o potrzebie zmiany pokoleniowej w reprezentacji.

— Przejęliśmy reprezentację w trudnym momencie. Mogliśmy zagrać tylko trzy towarzyskie mecze, w tym jeden przed barażami o Euro 2024. Niewiele więc było czasu na zmianę pokoleniową, która musi następować. W marcu były już baraże o awans. Chcieliśmy na turnieju w Niemczech wypaść zdecydowanie lepiej, mimo trudnej grupy, ale... zabrakło nam jeszcze trochę. Dlatego tym bardziej dziękuję prezesowi i zarządowi za wsparcie przed meczem z Francją (wówczas poinformowano, że Probierz pozostanie selekcjonerem - PAP) —powiedział 52-letni szkoleniowiec.

We wrześniu jego podopieczni rozpoczęli udział w Lidze Narodów. Najpierw rozegrali dwa wyjazdowe mecze - pokonali Szkocję 3:2 i przegrali z Chorwacją 0:1. Natomiast w październiku odbyły się dwa spotkania w Warszawie. Biało-czerwoni ulegli Portugalii 1:3, a następnie zremisowali z Chorwacją 3:3.

„Wiemy, co nas czeka”

— Gramy z zespołami z europejskiego topu. To dla nas weryfikacja, wprowadzamy młodych piłkarzy. Wiemy, co nas czeka i co musimy zrobić, żebyśmy w najbliższym czasie grali z takimi zespołami jeszcze lepiej. Ale już dzisiaj rywalizujemy z nimi jak równy z równym. Brakuje nam tylko stabilizacji w niektórych momentach meczów. Potrafimy być groźni dla najlepszych — stwierdził Probierz.

Jak wyliczył, w ciągu ponad roku pracy z reprezentacją dał szansę gry 44 zawodnikom.

— Na pewno przez ten okres mogliśmy uniknąć kilku porażek, ale wiemy, jakie są nasze mankamenty. W czasie mojej dotychczasowej kadencji wystąpiło w kadrze 44 piłkarzy, a łącznie było 51 na zgrupowaniach. Teraz doszła grupa piłkarzy, która też ma szansę debiutu. W ostatnim czasie gościliśmy głównie na polskich stadionach, żeby jeszcze kogoś poszukać do reprezentacji. Wiadomo, że niektórzy potrzebują trochę więcej czasu — podkreślił Probierz.

Mówiąc o utalentowanych zawodnikach, wspomniał m.in. o tym, że obecnie kontuzjowany jest Michael Ameyaw, ale gdy wyzdrowieje, znów dostanie szansę w reprezentacji.

— Ci młodzi piłkarze mają być w przyszłości wiodącymi zawodnikami w reprezentacji. Ale musimy tych graczy wprowadzać umiejętnie. Teraz przed nami dwa kolejne mecze - z Portugalią w Porto i Szkocją w Warszawie. Przy okazji ponownie zwracam uwagę na potrzebę powstania bazy treningowej dla reprezentacji Polski — dodał.

Selekcjoner - m.in. z obawy o stan boisk późną jesienią w Warszawie i okolicach - zdecydował, że do meczu z Portugalczykami (15 listopada) kadra będzie przygotowywać się w Porto.

