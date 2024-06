Zgrupowanie reprezentacji Polski przed ME. J. Bednarek: Jest dużo dobrej energii Przemysław Paczkowski 04.06.2024 20:03 Odliczanie do piłkarskich Mistrzostw Europy w Niemczech rozpoczęte. W Warszawie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski. Jak przygotowują się Biało-Czerwoni do najważniejszego turnieju w tym roku, sprawdzał reporter Polskiego Radia RDC Przemysław Paczkowski.

Zgrupowanie Biało-Czerwonych w Warszawie (autor: RDC)

Codzienne treningi na Stadionie Narodowym, odprawy taktyczne i odnowa biologiczna w hotelu – tak ma być do czasu wylotu reprezentacji do Niemiec.

Polscy piłkarze przygotowują się do piłkarskich Mistrzostw Europy, a o tym, jaka jest atmosfera w kadrze, mówi obrońca reprezentacji Jan Bednarek.

– Jest bardzo dużo pozytywnej energii. Myślę, że nie tylko ja, ale wielu chłopaków z drużyny miały albo udany sezon, albo osiągnęło sukcesy drużynowe. Myślę więc, że wielu z nas przyjechało tu z dobrą energią – zauważa Bednarek.

Udany sezon ma za sobą także Krzysztof Piątek, który w lidze tureckiej zdobył 16 bramek. Ten fakt cieszy pomocnika naszej kadry Sebastiana Szymańskiego.

– Dla mnie jako ofensywnego pomocnika jest to ważne, ponieważ mogę być pewny, że w każdej sytuacji, kiedy Krzysiek dostanie podanie, to to wykorzysta. Cieszę się, że nasi napastnicy mają taką formę – mówi.

Zgrupowanie w Warszawie potrwa do 11 czerwca. W tym czasie piłkarze Probierza rozegrają dwa towarzyskie mecze na PGE Narodowym – 7 czerwca z Ukrainą i trzy dni później z Turcją.

Biało-Czerwoni udział w ME rozpoczną w niedzielę 16 czerwca od meczu z Holandią w Hamburgu, pięć dni później zagrają z Austrią w Berlinie, a 25 czerwca – z Francją w Dortmundzie.

