Podsumowanie sezonu Legii Warszawa. Jak eksperci oceniają ligową rundę Wojskowych? Przemysław Paczkowski 09.12.2024 18:03 Eksperci w Polskim Radiu RDC ocenili ligową rundę w wykonaniu Legii Warszawa. Wojskowi zakończyli zmagania w Ekstraklasie w tym roku na czwartym miejscu w tabeli. Z osiemnastu meczów wygrali dziewięć, pięć zremisowali i cztery przegrali. Do lidera Lecha Poznań tracą sześć punktów. — Jeżeli chcesz wygrać mistrzostwo, bo na tym Legii najbardziej zależy, musisz grać równo i dołożyć coś więcej — powiedział były piłkarz Legii Warszawa i ekspert RDC Tomasz Sokołowski.

Podsumowanie sezonu Legii Warszawa (autor: RDC)

Jak poradzili sobie piłkarze Legii Warszawa w ligowej rundzie? Ocenili to eksperci w „Magazynie sportowym” Polskiego Radia RDC. Warszawska drużyna zakończyła już tegoroczne zmagania w Ekstraklasie.

Legia Warszawa jako jedyna z czołówki piłkarskiej Ekstraklasy odniosła zwycięstwo w 18. kolejce, ostatniej w tym roku. Podopieczni Goncalo Feio pokonali w Lubinie Zagłębie 3:0 i awansowali na czwarte miejsce.

Były piłkarz Legii Warszawa i ekspert RDC Tomasz Sokołowski dobrze ocenił jesień w wykonaniu Legionistów.

— Poza wpadką w Poznaniu, no to bardzo pozytywnie można odebrać to, co później w drugiej części sezonu się stało. Oczywiście też można zarzucić, że Legia z tą czołówką potraciła punkty. Jeżeli chcesz wygrać mistrzostwo, bo na tym Legii najbardziej zależy, musisz grać równo i dołożyć coś więcej, czyli właśnie z tą czołówką też musisz wygrywać — komentował Sokołowski.

Legia zaczęła sezon od zwycięstwa z Zagłębiem Lubin, później jednak przytrafiło się kilka wpadek, jak remis z niżej notowaną Puszczą Niepołomice czy wysoka porażka z Lechem Poznań 2:5.

Redaktor naczelny portalu legia.net Marcin Szymczyk stwierdził, że kluczowym momentem była zmian ustawienia na czwórkę obrońców.

— Jestem zadowolony. Jedyne czego żałuję to, że trener od początku nie postawił na swoim, czyli nie zmienił tego systemu w trakcie okresu przygotowawczego. To jest trener, który w Motorze cały czas pracował w systemie z czwórką obrońców. Z perspektywy czasu chyba wypada żałować — powiedział Szymczyk.

Zimowa przerwa w Ekstraklasie potrwa do 1 lutego. Dzień później Wojskowi zmierzą się u siebie z Koroną Kielce.

