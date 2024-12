Lucjan Brychczy pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski RDC 09.12.2024 12:44 Lucjan Brychczy został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe zmarłego 2 grudnia w wieku 90 lat wybitnego piłkarza Legii Warszawa i reprezentacji Polski.

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Lucjana Brychczego, byłego, legendarnego piłkarza i trenera Legii (autor: PAP/Radek Pietruszka)

Najbliższa rodzina, przyjaciele, piłkarze i kibice żegnają legendę reprezentacji Polski i Legii Warszawa Lucjana Brychczego. O godz. 10. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się msza święta żałobna. Wstęp do świątyni mieli tylko zaproszeni goście, którzy po brzegi ją wypełnili.

Prezydent RP Andrzej Duda przyznał pośmiertnie Lucjanowi Brychczemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski — poinformował PAP prezydencki doradca Piotr Nowacki.

Klubową legendę żegnali m.in. właściciel i prezes Legii Dariusz Mioduski, byli piłkarze tego klubu, jak Henryk Apostel, który był boiskowym kolegą Brychczego, czy Stefan Majewski, Dariusz Dziekanowski, Jacek Magiera i Jacek Zieliński, który pełni funkcję dyrektora sportowego. W mszy udział wzięli także przedstawiciele obecnej drużyny, z trenerem Goncalo Feio i zawodnikami Bartoszem Kapustką, Pawłem Wszołkiem, Arturem Jędrzejczykiem i Markiem Gualem na czele.

Piłkarską federację reprezentował m.in. prezes Cezary Kulesza, który w imieniu związku uhonorował zmarłego Diamentową Odznaką Honorową PZPN.

W imieniu rodziny Brychczego pożegnał dziennikarz, ceniony historyk polskiego i warszawskiego futbolu Stefan Szczepłek, ze strony Legii głos zabrał właściciel i prezes Dariusz Mioduski, a list od ministra sportu i turystyki Sławomira Nitrasa odczytał sekretarz stanu w MSiT Piotr Borys.

„Dziś żegnamy Legendę, pana Lucjana Brychczego. Spoczywaj w pokoju, Mistrzu” — przekazała Legia w mediach społecznościowych, która podobnie jak PZPN i miasto stołeczne wystawiła poczet sztandarowy.

Przed Katedrą zebrał się tłum kibiców Legii, którzy pożegnali ikonę klubu, m.in. skandując głośno nazwisko zmarłego.

Brychczy zostanie pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Tam planowana jest m.in. salwa honorowa na jego cześć.

Dziś żegnamy Legendę, pana Lucjana Brychczego. pic.twitter.com/iy87bg0nXR — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) December 9, 2024

„Najlepiej spełniał się i wyrażał na boisku”

— Lucjan Brychczy był wspaniałym zawodnikiem i równie wspaniałym trenerem. Najlepiej spełniał się i wyrażał na boisku. Jeśli coś robił, to robił to bardzo dobrze. Prezentował znakomitą technikę, miał ogromne czucie mięśniowe, no i popisywał się niezwykłą zwrotnością. Jego grę cechował spokój i rozwaga. Takim go będę wspominał, w tym smutnym i nostalgicznym dniu — powiedział Andrzej Strejlau o zmarłym 2 grudnia legendarnym piłkarzu i trenerze Legii Warszawa.

Były szkoleniowiec m.in. Legii i reprezentacji Polski przypomniał zasługi Brychczego choćby w słynnym zwycięstwie nad Związkiem Radzieckim w 1957 roku.

— Nie wszyscy eksponują jego zasługi w tym meczu. W eliminacjach mistrzostw świata 20 października 1957 roku Polska w obecności 100 tysięcy widzów na Stadionie Śląskim w Chorzowie pokonała ZSRR 2:1, a współautorem obu bramek, strzelonych Lwu Jaszynowi przez kapitana reprezentacji Gerarda Cieślika, był właśnie Brychczy — dodał Strejlau.

Był wierny Legii przez 70 lat

Brychczy zmarł 2 grudnia, miał 90 lat. Pochodził ze Śląską, tam rozpoczęła się jego przygoda z futbolem, ale w wieku 20 lat trafił do Legii. Był jej wierny przez 70 lat, do końca życia.

Ze stołecznym klubem jako piłkarz po cztery razy wywalczył tytuł mistrza kraju i Puchar Polski. Trzy razy był królem strzelców ekstraklasy, w której występował przez 19 sezonów. Rozegrał w sumie 368 meczów i zdobył łącznie 182 goli. Jest drugim najskuteczniejszym strzelcem polskiej ligi w historii. Jego pozyskaniem był zainteresowany Real Madryt, ale problem stanowił fakt, że był oficerem wojska.

Licząc wszystkie rozgrywki Brychczy rozegrał największą liczbę meczów w Legii - 452 i strzelił dla niej najwięcej bramek - 227. Pomiędzy jego pierwszym a ostatnim meczem w barwach stołecznego zespołu minęło 17 lat i 170 dni.

— Całe swoje sportowe życie związał z Legią, pozostawiając po sobie dziedzictwo, które będzie nas inspirować przez kolejne pokolenia. Trudno wyobrazić sobie klub bez jego celnych uwag, porad i poczucia humoru. Zawsze przypominał nam o tym, czym jest lojalność, pasja i oddanie — podkreślił prezes Legii Dariusz Mioduski. Jak dodał, Brychczy był bohaterem tysięcy kibiców i współtworzył złotą erę klubu.

W reprezentacji Polski Brychczy wystąpił w oficjalnych meczach 58 razy, zdobywając 18 goli.

Słynny był jego pseudonim „Kici”, który nadał mu węgierski trener Janos Steiner, gdyż to słowo w jego ojczystym języku znaczy „mały”, a Brychczy był drobnej postury.

