Francja – Austria na Euro 2024. „Im bardziej Francuzi zmęczą Austriaków, tym lepiej dla nas” Przemysław Paczkowski 17.06.2024 16:11 Dziś mecz grupowych rywali Polaków na Euro. Piłkarska reprezentacja Austrii zmierzy się z Francją. – Nie tylko zwycięstwo z Austrią oznacza dla nas szansę, ale również dobry wynik, na przykład remis – mówił w w „Magazynie Sportowym” Radia dla Ciebie były reprezentant Polski Jacek Bednarz.

Francja zmierzy się dziś z Austrią w drugim meczu grupy D w piłkarskich mistrzostwach Europy w Niemczech. Jak na razie Holandia po zwycięstwie nad Biało-Czerwonymi prowadzi z dorobkiem trzech punktów.

W roli faworyta do wyjścia z grupy stawiani są również Francuzi, jednak zdaniem byłego reprezentanta Polski Jacka Bednarza nie musi tak być.

– Być może to Francuzi będą w tarapatach. Nikt nie powiedział, że im te mistrzostwa muszą się dobrze zacząć. Nie tylko zwycięstwo z Austrią oznacza dla nas szansę, ale również dobry wynik, na przykład remis, i to spowoduje, że nasz ostatni mecz z Francją nie będzie meczem o honor, ale meczem o wszystko – mówił w „Magazynie Sportowym” RDC Bednarz.

Jak dodał, wyrównane starcie Austrii z Francją może być na naszą korzyść.

– Jeśli to będzie mecz na remis, to może oznaczać, że obaj przeciwnicy będą musieli poświęcić bardzo dużo potencjału energetycznego, co sprawi, że nam powinno być łatwiej z Austrią. Im bardziej Francuzi zmęczą Austriaków, tym lepiej dla nas. Powinniśmy myśleć kategoriami: do najbliższego meczu – dodał Bednarz.

Mecz Francji z Austrią rozpocznie się o godz. 21:00.

Drugi mecz Polaków na Euro 2024 odbędzie się w piątek 21 maja. Zagramy wówczas z reprezentacją Austrii.

Euro 2024

Po raz trzeci w ME grają 24 reprezentacje. Zostały one podzielone na sześć grup. Po dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, awansują do 1/8 finału. Począwszy od tej fazy, obowiązywać będzie system pucharowy, czyli przegrywający odpada.

To piąty start Biało-Czerwonych w tej imprezie. Dotychczas trzykrotnie odpadli po fazie grupowej, a osiem lat temu we Francji dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w nim w serii rzutów karnych z późniejszym triumfatorem – Portugalią.

Finał Euro 2024 zaplanowano na 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

