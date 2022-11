Dziś poznamy skład reprezentacji Polski na mundial Przemysław Paczkowski 10.11.2022 10:22 Mistrzostwa świata w piłce nożnej rozpoczną się 20 listopada w Katarze. Wcześniej poznaliśmy listę 47 zawodników. Teraz ta liczba zostanie ograniczona do 26 piłkarzy.

Dziś poznamy skład reprezentacji na mundial (autor: PZPN)

Były reprezentant Polski, Marek Jóźwiak powiedział w Magazynie Sportowym RDC, że ze względu na kontuzje możemy spodziewać się nowych twarzy.

- Być może dwa, trzy nazwiska nowe będą. Popatrzmy na to ile jest kontuzji, ilu zawodników jeszcze z podstawowego składu może nie pojechać na mistrzostwa. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało ponieważ liczba kontuzji jest naprawdę duża, nie tylko w reprezentacji Polski ale we wszystkich narodowych reprezentacjach - dodaje Marek Jóźwiak





Skład reprezentacji, która pojedzie do Kataru, zostanie zaprezentowany o godzinie 15.

Na 24 godziny przed swoim inauguracyjnym meczem selekcjonerzy mogą dokonać jeszcze zmian w przypadkach kontuzji lub pozytywnego testu na obecność COVID-19 u zawodnika.



Pierwszy mecz nasza reprezentacja rozegra 22 listopada z Meksykiem.

Turniej rozpocznie się 20 listopada i będą to ostatnie mistrzostwa, w których mają wystąpić 32 drużyny. Pierwszy mecz rozegrają gospodarze z Senegalem.

