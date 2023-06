Przeprowadzanie przez pasy i labirynty. Rodzice i gmina chcą poprawy bezpieczeństwa po wypadku w Józefosławiu Adrian Pieczka 27.06.2023 07:39 Pan STOP-ek, labirynty przed przejściem czy patrole policji. Gmina rozważa możliwości poprawy bezpieczeństwa wokół Szkoły Podstawowej w Józefosławiu po śmiertelnym wypadku 12-latki. Dziewczynka została potrącona przez autobus, który przeciął rondo.

Przeprowadzanie przez pasy i labirynty. Rodzice i gminą chą poprawy bezpieczeństwa po wypadku w Józefosławiu (autor: Urząd Gminy Piaseczno)

Po tragicznym wypadku w Józefosławiu, w którym zginęła 12-latka, władze gminy chcą poprawy bezpieczeństwa w okolicy szkoły podstawowej. Jak mówią, jest taka konieczność, mimo przebudowy skrzyżowania w 2018 roku. Również rodzice zbierają podpisy pod petycją online w celu zatrudnienie osoby, która bezpiecznie przeprowadzi dzieci przez pasy.

- Rozmawiamy z dyrekcją szkoły o możliwościach - poinformował nas burmistrz miasta i gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz. - Ja jestem otwarty na wszystkie propozycje. Tam jest tak, że są w sąsiedztwie szkoły co najmniej trzy przejścia dla pieszych do kontroli. My oczywiście też zwracamy uwagę na to, co się dzieje przy innych szkołach, bo jesteśmy w trakcie tego programu. Akurat przy tym obiekcie mieliśmy już modernizację zrobioną, ale są obiekty, które są niestety przy drogach, gdzie infrastruktura nie została jeszcze zmodernizowana. I tam też staramy się to bezpieczeństwo poprawić - tłumaczył.





Pomogą labirynty?

- Jest propozycja utworzenia labiryntów przed przejściami - dodał Putkiewicz. - Żeby po prostu spowolnić w jakiś sposób wejście na pasy dla młodzieży, żeby wymusić to spojrzenie w lewo, w prawo - wskazał.





We wrześniu w okolicach szkół nad bezpieczeństwem mają czuwać policjanci. W gminie prowadzony jest teraz audyt dotyczący kolejnych możliwości poprawy bezpieczeństwa w okolicy szkół.

Tragiczny wypadek

W środę 14 czerwca przy szkole podstawowej zginęła potrącona dwunastolatka. O ustaleniach śledczych mówił Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie

- Prokurator na miejscu zdarzenia razem z policją zabezpieczył monitoring miejski szkolny, z którego wynika, że kierowca autobusu linii L39 wyjeżdża na rondo, nie stosując się do zasad obowiązujących na nim i wjeżdża tak jakby przez środek ronda, częściowo na przeciwległy pas, a następnie skręcając w lewo, potrącą przechodzącą na przejściu dla pieszych dziewczynkę - wyjaśniał.

Na pomoc ruszyli świadkowie zdarzenia, zaczęli reanimację i wezwali służby. Na miejsce przyleciał też śmigłowiec LPR. Akcja ratunkowa się nie powiodła. Kierowca autobusu usłyszał zarzuty.