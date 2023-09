Wystawa czasowa „Obietnica szczęścia. Maria Papa Rostkowska” 08.09.2023 15:24 Rzeźby Marii Papy Rostkowskiej na wystawie w Łazienkach Królewskich - 9 września–3 grudnia 2023 r., Stara Oranżeria, Muzeum Łazienki Królewskie. „Tworzę sztukę szczęśliwą” – mówiła Maria Papa Rostkowska, jedna z ciekawszych rzeźbiarek XX wieku. Jej marmurowe dzieła zyskały międzynarodową sławę i były prezentowane na wielu prestiżowych wystawach na świecie, a także w przestrzeniach europejskich miast. Już wkrótce dwadzieścia pięć rzeźb, m.in. “Pocałunek”, “Gaja”, “Jednorożec” zaprezentuje Muzeum Łazienki Królewskie na wystawie pt. „Obietnica szczęścia. Maria Papa Rostkowska” w Starej Oranżerii. Jedną z tych rzeźb – „Obietnicę szczęścia”– syn artystki Nicolas Rostkowski postanowił przekazać do kolekcji Muzeum. Ekspozycja potrwa od 9 września do 3 grudnia 2023 r.

Wystawa w Starej Oranżerii powstała dzięki współpracy Muzeum z rodziną Marii Papy Rostkowskiej i została objęta honorowym patronatem Ambasady Włoch oraz Ambasady Francji. To właśnie w tych krajach Maria Papa Rostkowska (1923-2008) spędziła największą część swojego twórczego życia. Artystka, z wykształcenia malarka i projektantka, początkowo eksperymentowała z ceramiką, terakotą i odlewami z brązu, ale spełnienie twórcze i międzynarodową rozpoznawalność osiągnęła w tworzeniu rzeźb w marmurze.

Jedna z nich, wykonana z białego marmuru „Obietnica szczęścia”, również wchodząca w skład ekspozycji, zostanie uroczyście przekazana Muzeum Łazienki Królewskie przez syna artystki, Nicolasa Rostkowskiego. „Składam słowa podziękowania wobec rodziny Marii Papy Rostkowskiej za współpracę przy przygotowywaniu tej wystawy i przedstawianiu jej postaci gościom Łazienek. Ta wspólna decyzja, by wystawa miała szeroki kontekst, także w rozumieniu dostępności dla zwiedzających, jest z pewnością nowatorskim akcentem w eksponowaniu rzeźb marmurowych. Cały program wydarzeń towarzyszących, poprzez który możemy opowiadać dodatkowo o rzeźbach i twórczości Marii Papy Rostkowskiej, staje się szansą do zainspirowania kolejnych osób do tworzenia, do odnajdywania w sobie talentu i do poszukiwania nowych dróg.” – powiedziała Marianna Otmianowska, p.o. Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie.

Dla Marii Papy Rostkowskiej sztuka była drogą do szczęścia, ukojenia i rozwoju wewnętrznego. Źródła takiej postawy należy szukać w dramatycznych okolicznościach osobistego życia artystki, naznaczonego trudnymi doświadczeniami wojennymi i utratą najbliższych. W prezentowanych dziełach rzeźbiarka poruszała tak istotne tematy, jak miłość, macierzyństwo i waleczność, przywołała też symboliczne postaci anioła, wojownika, ptaka, Pegaza oraz Wenus. "Rzeźba jest dla mnie najpełniejszą formą sztuki. Rzeźba współczesna, niefiguratywna pozwala na odkrywanie rzeczywistości, która jest w nas samych, a to co innego niż kopiowanie natury" - mówiła Maria Papa Rostkowska. Choć formalnie jej rzeźby zmierzają w stronę abstrakcji i aluzyjności, pozostają konkretne i łatwe do odczytania.

Część z ponad 300 prac w kamieniu znajduje się dziś w kolekcjach muzealnych i prywatnych na całym świecie, m.in. we Francji, Włoszech, Polsce, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Nowa wystawa czasowa w Królewskiej Galerii Rzeźby w Starej Oranżerii otworzy nam pole do nowych interpretacji twórczości Rostkowskiej. Zestawienie marmurowych prac współczesnej artystki z gipsowymi kopiami słynnych antycznych rzeźb z kolekcji króla Stanisława Augusta stwarza ciekawy dialog, przekraczający granice epok. Głównymi argumentami tej dyskusji są tworzywo, ciężar, sposób wykończenia czy relacja rzeźbiarskiej formy z przestrzenią.

Wystawie będą towarzyszyć oprowadzania kuratorskie, warsztaty kamieniarskie i plastyczne oraz spotkania dyskusyjne. Wydarzenia będą skierowane do dorosłych i młodzieży, rodzin

z dziećmi, a także dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami.

Wystawa czasowa „Obietnica szczęścia. Maria Papa Rostkowska”

9 września–3 grudnia 2023 r., Stara Oranżeria w Łazienkach Królewskich

Organizator: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Patronat honorowy: Ambasada Francji w Polsce, Ambasada Włoch w Polsce

Patronat medialny: TVP Kultura, RDC, Radio Warszawa, Miesięcznik „Stolica”

Mecenas Muzeum: PZU

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/obietnica-szczescia-maria-papa-rostkowska