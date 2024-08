We wrześniu czas na drugą edycję Europejskiego Forum Regionalnego Sportu 19.08.2024 13:06 Już wkrótce przedstawiciele klubów sportowych, biznesu i samorządów ponownie zasiądą do wspólnego stołu, by dyskutować o kluczowych wyzwaniach, przed którymi stoi regionalny sport w Polsce. Druga edycja Europejskiego Forum Regionalnego Sportu odbędzie się 26 września 2024 roku w Arenie Legionowo i przyciągnie wszystkich tych, którzy chcą rozmawiać o problemach i możliwościach rozwoju kultury fizycznej w mniejszych miastach, miejscowościach i wsiach.

Europejskie Forum Regionalnego Sportu (autor: Piotr Kucza/FotoPyK)

Ubiegłoroczna, premierowa odsłona Forum spotkała się z dużym zainteresowaniem, uzasadniając potrzebę stworzenia platformy dialogu dla różnych aktorów sceny sportowej. Tegoroczna edycja, oparta na doświadczeniach pierwszej, jeszcze bardziej skoncentruje się na wypracowaniu konkretnych rozwiązań i strategii.

– Po sukcesie pierwszej edycji Europejskiego Forum Regionalnego Sportu, zrozumieliśmy, jak ważne jest zapewnienie stałej przestrzeni do wymiany doświadczeń i pomysłów. W tym roku kontynuujemy naszą misję, koncentrując się na wypracowaniu konkretnych wniosków i rekomendacji, które mogą przełożyć się na realne zmiany w zarządzaniu sportem na poziomie lokalnym – mówi Przemysław Popek, prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu, organizator wydarzenia.

W tegorocznym programie Europejskiego Forum Regionalnego Sportu znalazły się kluczowe debaty i panele, które dotykają między innymi najistotniejszych kwestii związanych z rozwojem sportu na poziomie lokalnym. Jednym z głównych tematów będzie „Promocja regionu przez Sport – efekt synergii jako motor gospodarczy rozwoju regionu”. Uczestnicy tej debaty będą dyskutować o tym, w jaki sposób sport może stać się katalizatorem rozwoju gospodarczego, wpływając na zwiększenie atrakcyjności regionu zarówno dla turystów, jak i inwestorów. Debata skupi się na wykorzystaniu efektu synergii, gdzie współpraca pomiędzy sportem a innymi sektorami gospodarki może przynieść korzyści dla całego regionu. Kolejnym ważnym zagadnieniem będzie rola samorządów w rozwoju lokalnych klubów sportowych. W debacie pod tytułem „Samorząd jako koło zamachowe rozwoju klubów sportowych” prelegenci przeanalizują, w jaki sposób władze lokalne mogą skutecznie wspierać działalność sportową na swoim terenie, tworząc sprzyjające warunki dla rozwoju klubów oraz infrastruktury sportowej.

Forum poświęci również uwagę tematyce integracji Polski z Unią Europejską w kontekście sportu regionalnego. Panel „20 lat w Unii Europejskiej. Co za nami, a co przed nami!” będzie okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, jakie przyniosło członkostwo Polski w Unii, oraz do omówienia przyszłych wyzwań i możliwości, jakie stoją przed sportem w Polsce i Europie. Temat zrównoważonego rozwoju pojawi się także w dyskusji „Zielona Infrastruktura Sportowa Przyszłości”, a panel „Wyzwania związane z łączeniem globalnego biznesu z regionalnym sportem” poruszy kwestie współpracy między międzynarodowymi korporacjami a lokalnymi klubami.

Forum ma charakter hybrydowy, co pozwala na udział zarówno w formacie stacjonarnym, jak i on-line. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, co daje szeroki dostęp do treści i dyskusji nie tylko dla liderów i decydentów, ale również dla wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju sportu regionalnego.

Europejskie Forum Regionalnego Sportu to unikalna okazja do nawiązania kontaktów, wymiany wiedzy i wspólnego wypracowania rozwiązań, które mogą wpłynąć na przyszłość sportu w małych i średnich miejscowościach w Polsce.

Zapisy prowadzone są elektronicznie: https://forumsportu.pl/rejestracja/.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na oficjalnej stronie EFRS: https://forumsportu.pl/.

Honorowymi patronami wydarzenia są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Legionowo, Polska Organizacja Turystyczna, Towarzystwo Olimpijczyków Polskich.

Partnerami wydarzenia są m.in.: Centralny Ośrodek Sportu, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Kibicowsko.pl.