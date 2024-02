Unikatowy Festiwal Offowy 01.02.2024 12:02 Niezmiennie od 2005 roku, wraz z początkiem lutego, nad Warszawą widać zbliżający się niezidentyfikowany obiekt latający (wyjątkiem był jednak rok 2021 i 2022, gdzie zamiast UFO zalewała nas fala covidowa). Jednak już w 2023 roku, znów mogliśmy być świadkami lądowania spodka kosmicznego w liceum Stefana Batorego w Warszawie! Co więcej, doszły nas słuchy, że w roku 2024, UFO ponownie zagości w Batorym - już 8 i 9 lutego - niosąc ze sobą jedynie dobrą zabawę, utalentowanych artystów i…. WAS! Bo UFO to tak naprawdę my wszyscy - organizatorzy festiwalu, przyszłe gwiazdy wielkiej sceny muzycznej, utalentowani artyści wizualni oraz publiczność kochająca muzykę.

Unikatowy Festiwal Offowy to najbardziej prestiżowy oraz cieszący się największym zainteresowaniem festiwal licealny organizowany przez uczniów w Polsce. W ciągu dwóch dni wydarzenia, przez mury naszej szkoły przewija się około 4 tysięcy artystów i widzów dziennie. W te niesamowicie ważne dla nas dni, wnętrze naszego budynku zmienia się (dosłownie) kosmicznie! A gwoździem naszego programu są dwie sceny - Duża Scena na auli i Ufo Stage na środkowym korytarzu. W salach można zobaczyć również dzieła sztuki młodych dusz artystycznych. Jesteśmy również świadomi, że przez wesołe pląsy może burczeć Wam w brzuchach, więc co roku jedna z sal staje się kawiarenką, gdzie można kupić sobie przekąski robione przez uczniów lub coś do picia. Dzięki naszym sponsorom przygotowujemy także ufowy merch (stylowe koszulki, bluzy i torby) oraz różne atrakcje, np. kosmiczną fotobudkę. Warto jeszcze wspomnieć, że na UFO rozkwitali tacy artyści, jak Julia Pośnik, Stach Bukowski, czy Zalia, a w poprzedniej edycji swoją obecnością zaszczycił nas sam Mata.

Co nas czeka w tej edycji? To tajniki wiedzy, które poznają jedynie uczestnicy UFO. Aby takowym się stać, nie potrzeba wiele; jedynie ważny dokument tożsamości (dowód lub legitymacja) i szeroki uśmiech. Czekamy na Ciebie!