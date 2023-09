Szanse i zagrożenia płynące z AI tematem darmowych warsztatów programowania dla dzieci 01.09.2023 16:04 Początek roku szkolnego to kolejne edukacyjne wyzwania dla dzieci i młodych. Wśród najgorętszych tematów ostatnich tygodni znajduje się sztuczna inteligencja - obawy o jej wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, ale także nadzieje, jakie budzi w entuzjastach nowych technologii. Szanse na ciekawe zastosowanie AI w edukacji wykorzystuje darmowy warsztat “Koduj z Gigantami. W kr(AI)nie przyszłosci”, na który zarówno w trybie stacjonarnym w miastach w całej Polsce, jak i online można zapisywać się na stronie kodujzgigantami.pl. Zajęcia odbywają się we wrześniu - warto sprawdzać terminy, bo szybko się rozchodzą.

Zrozumieć technologię AI

Co ma sztuczna inteligencja (eng. artificial intelligence, w skrócie AI) wspólnego z nauką programowania? Okazuje się, że bardzo wiele. Przede wszystkim, programowanie zwane potocznie kodowaniem, to jedna z najściślej związanych z AI dziedzin, mających bezpośredni wpływ na jej rozwój. Mówiąc skrótowo - bez kodowania nie byłoby AI.

Sztuczna inteligencja to doskonały motyw przewodni, aby przestawić młodym nowoczesne środowiska programistyczne. Dzięki niektórym z nich, takim jak Scratch, Minecraft Education czy Visual Studio, przekonać się można, że sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w wielu obszarach codziennego życia. W projektach wykonanych przez uczestników podczas warsztatów Koduj z Gigantami wykorzystane zostaną różne elementy związane ze sztuczną inteligencją, nadając efektom ich pracy niespotykany dotąd wygląd czy zastosowanie.

Brzmi tajemniczo? To dobrze, bo “spodziewać się można, że sztuczna inteligencja towarzyszyć nam będzie na każdym etapie edukacji. Z pewnością pomoże w tworzeniu materiałów edukacyjnych oraz wspomoże zarówno edukatorów, jak i uczniów, dostarczając pomysły i inspiracje. AI budzi jednak wiele obaw i wątpliwości. Dlatego podczas naszych warsztatów chcemy połączyć naukę programowania z tematem sztucznej inteligencji. Uczestnikom warsztatów pokażemy narzędzia AI i sposoby na ich pożyteczne wykorzystanie - jako źródło inspiracji, usprawnienia, a nie bezmyślnego kopiowania. Do tej pory, gdy uczeń miał problem z zadaniem domowym musiał prosić o pomoc rodziców lub nauczyciela następnego dnia szkolnego. Teraz rolę takiego domowego nauczyciela może pełnić sztuczna inteligencja” - o tym jak przydatna chociażby w procesach edukacyjnych może okazać się sztuczna inteligencja przekonuje Dawid Leśniakiewicz, organizator akcji Koduj z Gigantami i współzałożyciel szkoły Giganci Programowania - najbardziej rozpoznawalnej na polskim rynku szkoły programowania według badania przeprowadzonego przez SW Research w sierpniu 2023 br.

W kr(AI)nie przyszłości koduje się z Gigantami

“Giganci” to Giganci Programowania - warszawski startup, który już po raz 13. przeprowadza za darmo warsztaty z programowania dla dzieci i młodzieży. Zajęcia dedykowane są grupom dzieci w wieku 7 do 9 i osobno - 10 do 12 roku życia. Dla młodych w wieku 13-18 lat także przygotowane są dostosowane do wieku zajęcia.

Warsztaty “Koduj z Gigantami. W kr(AI)nie przyszłości” wystartowały 26 sierpnia i potrwają do końca września. W zajęciach będzie można wziąć udział stacjonarnie w ponad 100 polskich miastach oraz online. Rejestracja na wydarzenie możliwa jest do wyczerpania miejsc na stronie kodujzgigantami.pl.

Na tych, którzy chcieliby później zgłębić tematykę warsztatów podczas dłuższych kursów, czekają zapisy na semestralną naukę w wybranej tematyce i środowisku programistycznym.



Czy trzeba mieć specjalne zdolności, aby uczyć się AI przez programowanie?

Nie trzeba. Do udziału w warsztatach wystarczą chęć nauki i ciekawość. W pozostałe aspekty programowania, uczestników wprowadzą wykwalifikowani trenerzy, którzy nie tylko uczą, ale i inspirują młodych fanów kodowania.

Warsztaty będą prowadzone przy wykorzystaniu różnych środowisk i języków programistycznych oraz programów, tj:

- Scratch: środowiska pozwalającego wprowadzić najmłodszych w świat programowania,

- Minecraft Education: pozwalającego kodować w grze Minecraft przy pomocy blokowego języka programowania,

- App Inventor: w którym tworzone są aplikacje i gry na urządzenia mobilne,

- C#: jednego z najbardziej zaawansowanych, profesjonalnych języków programowania, w którym pracują zawodowi programiści,

- Python: języka programowania pozwalającego tworzyć zaawansowane projekty,

- C++: języka programowania powszechnie wykorzystywanego w branży IT.

***

Akcję wspiera MEiN, GovTech Polska, NASK i włodarze miast, w których odbywają się zajęcia stacjonarne.



Organizatorem akcji jest szkoła kodowania Giganci Programowania, która już od 8 lat realizuje swoją misję cyfrowej edukacji młodego pokolenia. Giganci Programowania są największą w Polsce i najbardziej znaną szkołą programowania według badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie rodziców dzieci w wieku 7-18 lat w sierpniu 2023 r. przez SW Research. Do tej pory Giganci przeszkolili ponad 150 tys. młodych fanów kodowania.