Spotkanie Citrogroupe i Przyjaciele On Tour #1.0 06.09.2023 13:16 Spotkanie ma na celu integrację środowiska związanego z motoryzacją klasyczną oraz jest zaproszeniem nieposiadaczy klasycznych samochodów do uczestnictwa w zabawie. To działanie ma na celu promowanie postawy kustosza wobec klasycznej motoryzacji.

7

Impreza, pomimo, ze ma gromadzić miłośników Citroenów jest skierowana również do posiadaczy innym marek i "charakternych" modeli (warszawskość naszej grupy determinuje warszawskie określenia). Dodatkowym przekazem podprogowym tej imprezy jest promocja Mazowsza jako regionu i ukazanie jego walorów historycznych i kulturowych.

Uczestnicy zlotu spotkają się w Warszawie i trasą turystyczną (zaszyfrowaną - jest to rodzaj podchodów motoryzacyjnych) przejadą do Góry Kalwarii i Czerska. Na miejscu w średniowiecznej scenerii odbędzie się integracja zakończona pokazem filmu francuskiego związanego z... rowerami. Wszak Góra Kalwaria to dzisiaj Góra Kolarska... Tak czy owak Kalwaria nie jest przypadkowa i kontekst historyczny miasta zostanie opisany w fimie supportującym wyświetlenie francuskiego filmu, który został przygotowany przez zarząd stowarzyszenia. Podczas imprezy uczestnicy rajdu przejadą ulicami związanymi z historycznym założeniem miasta i sens tego przejazdu zostanie im wyjaśniony właśnie w tym filmie. Do uczestnictwa w części inprezy odbywającej się na zamku w Czersku zaproszeni są wszyscy. Będą mogli zobaczyć wyeksponowane na dziedzińcu zamkowym pojazdy oraz obejrzeć film supportujący oraz Tajemice Raula Tabouina.

Po integracji na zamku, następnego dnia uczestnicy spotkania udadzą się do Radomia na spotkanie kończące sezon grupy Radomskich Klasyków obchodzących w tym roku 10 lecie działalności.