Projekt “Oko na sztukę”, czyli kreatywni na Grochowie

Do tej pory to Praga Północ uchodziła za mekkę artystów prawobrzeżnej Warszawy. Wygląda na to, że będzie musiała się tą sławą podzielić. Stowarzyszenie Badawczo-Animacyjne Flaneur [czyt. Flaner], działając na Pradze-Południe, natrafiło na trop kolonii artystycznej na Grochowie. Rzucamy spojrzenie na kolonię artystów ukrytą na legendarnym Osiedlu Młodych.