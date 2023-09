PREMIERA „EPAMINONDASA” TEATRU KLASYKU POLSKIEJ 11.09.2023 13:17 „Śmiercią gardzi sto razy, kto był śmierci bliski!” Teatr Klasyki Polskiej zaprasza na premierę „Epaminondasa” 3.10.2023 na scenie Teatru Collegium Nobilium w Warszawie.

Premiera Epaminondasa (autor: Piotr Babisz)

„Epaminondas” to sztuka ukazująca mechanizmy wielkiej polityki. W inscenizacji Jarosława Gajewskiego zobaczymy wybitnych aktorów - w tytułowej roli Marcina Przybylskiego. Muzyka została skomponowana i wykonywana będzie na żywo przez Wojciecha Lubertowicza. Główny bohater dramatu Konarskiego to tebański geniusz wojskowej strategii. Twórca tzw. „szyku skośnego”, sposobu wojowania, który przyniósł mu zwycięstwo w bitwie pod Leuktrami nad przeważającymi siłami niepokonanej dotąd Sparty. Szyk ten doprowadził do mistrzostwa twórca potęgi Macedonii - Filip II, a potem jego syn – Aleksander Macedoński, zwany Wielkim. Akcja dramatu rozgrywającego się w starożytnej Grecji, napisanego przez Stanisława Konarskiego ponad dwieście lat temu, przybliża ducha oświeceniowych problemów i zaskakuje żywotnością stawianych pytań związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa. Postać geniusza, którego wszyscy podziwiają i nikt nie rozumie, nieustannie budzi lęk i podejrzenia zarówno wśród politycznych przeciwników, jak i najbliższych przyjaciół. Jego spokój każe przeciwnikom widzieć w nim cynicznego zbrodniarza, a przyjaciołom obawiać się o jego stan psychiczny. Geniusz, tak jak święty, nie przystaje do normalności. Dzieli rodzinę swego przyjaciela, doprowadzając do tragedii. „Nie ma w naszym przedstawieniu sceny wolnej od emocji. Stawiamy na sztukę wybitnych aktorów, absolwentów i wykładowców warszawskiej AT: Marcina Przybylskiego, Maję Hirsch, Pawła Paprockiego, Roberta Jarocińskiego, Macieja Wierzbickiego. Muzyka Wojciecha Lubertowicza wykonywana na żywo na wielu egzotycznych bębnach, piszczałkach i magicznie brzmiącym libańskim duduku, obrazy wyczarowywane światłem przez Jędrzeja Skajstera, stylizowane kostiumy i scenografia Aleksandry Redy dopełniają naszych poszukiwań” - mówi Jarosław Gajewski, reżyser spektaklu.

Reżyseria: Jarosław Gajewski, obsada: Epaminondas - Marcin Przybylski (TN), Pelopidas - Sebastian Ryś, Cymon - Robert Jarociński (TN), Michytus - Kacper Męcka (AT), Archiasz - Maciej Wierzbicki, Ismena - Maja Hirsch, Arete - Maja Kalbarczyk (AT), Cień - Julia Banasiewicz (AT), Chabriasz - Tomasz Obiński (AT) Kalistrat - Maciej Wyczański , Lizys - Adam Biedrzycki, Polimnus - Stanisław Kawecki (AT) Meneklides - Paweł Paprocki (TN) Diomedon - Mikołaj Łukasiewicz (AT)

FB: https://tiny.pl/cdkt8

Bilety: http://tcn.at.edu.pl/spektakl/epaminondas/

***

Teatr Klasyki Polskiej studiuje i wystawia najwybitniejsze polskie dramaty oraz adaptacje arcydzieł polskiej literatury dawnej, zgodnie z ich literą i duchem, w oparciu o rzetelny warsztat i we współpracy z wybitnymi twórcami teatru. Wśród form działalności Teatru Klasyki Polskiej są objazdy po kraju oraz zagraniczne tournée, adresowane przede wszystkim do rozsianej po świecie Polonii. Celem działań instytucji jest integracja wspólnot, wzmacnianie ich tożsamości poprzez przypominanie bogactwa melodii polskiego języka, historii i zwyczajów. Teatr Klasyki Polskiej to nowa, wielka szansa dla widzów na kontakt z arcydziełami rodzimej literatury, dla inwestorów i mecenasów – na stworzenie polskiej marki teatralnej o międzynarodowym zasięgu i znaczeniu.