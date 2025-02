"Powrót do domu" – wystawa prac Agaty di Masternak 28.02.2025 14:01 Agata di Masternak to współczesna polska artystka multimedialna, mieszkająca i tworząca w Londynie. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Malarstwa prof. Krzysztofa Wachowiaka (2010), Pracowni Tkaniny Artystycznej prof. Doroty Grynczel oraz w Pracowni Rzeźby prof. Adama Myjaka. Następnie doskonaliła swoje umiejętności artystyczne w prestiżowym londyńskim Central Saint Martins College.

Wystawa "Powrót do domu" (autor: Agata di Masternak)

Artystka działa w dziedzinie malarstwa, rzeźby, animacji i instalacji. Swoje prace wystawiała głównie w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Jej postać oraz jej twórczość były tematem artykułów, m.in. w magazynach: ArtPlugged, Boomer, Al-Thiba. Jest też bohaterką filmu dokumentalnego "Twarze Agaty" w reżyserii Małgorzaty Kozery, który został nagrodzony Złotym Lajkonikiem dla najlepszego filmu dokumentalnego powyżej 30 minut w Konkursie Polskim Krakowskiego Festiwalu Filmowego (2023).

Artystka, zmagająca się od 26 lat ze śmiertelną chorobą, czerpie inspiracje bezpośrednio z własnych doświadczeń. Swoje osobiste przeżycia przekłada na język sztuki, łącząc je z uniwersalnymi pytaniami o tożsamość i miłość, o granice pomiędzy życiem a śmiercią.

Poprzez niezwykle intymne dzieła zaprasza widzów w podróż w głąb ludzkiej psychiki. Zainspirowana przeżyciami związanymi z długotrwałą walką o zdrowie, stworzyła wyjątkowy język artystyczny, w którym ból, nadzieja i przemiana splatają się w harmonijną całość.

Agata di Masternak eksperymentowała z wieloma technikami – przez 14 lat malowała na płótnie, później pracowała na papierze, tworzyła rzeźby i hafty. Każdy materiał ma dla niej symboliczne znaczenie. Technika Agaty obejmuje malowanie farbami do jedwabiu, pastelami suchymi i olejnymi, a także wielowymiarowy haft, co pozwala na tworzenie dzieł o bogatej fakturze i warstwowej głębi. Jej prace łączą w sobie subtelność i intensywność, ulotność i trwałość, a także przenikanie się wielowymiarowych rzeczywistości. Unikalne połączenie różnorodnych technik i materiałów oraz subtelne operowanie światłem nadają dziełom niezwykłą głębię i ekspresję.

W wystawie prezentowanej w Galerii Test kluczową rolę odgrywa jedwab, który symbolizuje delikatność i trwałość. Jego transparentność pozwala na subtelną grę światła i barw, a świetlne ramy nadają obrazom niemal sakralny charakter. Wystawa "Powrót do domu" / "Homecoming" zaprasza widza do zanurzenia się w świat emocji, wspomnień i refleksji. Dzieła artystki, choć zakorzenione w jej osobistych doświadczeniach, przemawiają językiem uniwersalnym. To sztuka wykraczająca poza granice wizualnego odbioru, angażująca również naszą wrażliwość i introspekcję. Wystawa zachęca widza do zagłębienia się w świat artystki – a tym samym w swój własny. Zaprasza do zatrzymania się, spojrzenia w głąb siebie i odnalezienia fragmentów własnej historii w pracach Agaty.

Seria "Portale pamięci" jest inspirowana silnym doświadczeniem zjawiska „wyjścia z ciała” – momentem bliskim śmierci, którego artystka doświadczyła wiele lat temu. To przeżycie głęboko zmieniło jej sposób postrzegania rzeczywistości i odczuwania, uwolniło ją od lęku przed umieraniem, przyniosło jej spokój i ukojenie, jednocześnie dodając sił i inspiracji do dalszego życia oraz wskazując to, co naprawdę istotne. Podczas gdy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość mogą wydawać się odrębnymi bytami na osi czasu, nadrzędne tematy miłości, jedności, eksplorowania nieznanego łączą je ze sobą. Tworzą wspólną przestrzeń świadomości – powrót do domu, do jedności z samym sobą.

Dążąc do głębszego wniknięcia w podświadomość, artystka włącza do swoich prac wolnostojące, abstrakcyjne obrazy na jedwabiu, haftowane jedwabną nicią. Tworzą one przestrzeń nieznanego, nieokiełznanego i nieodgadnionego – symbolicznego "domu", w którym człowiek czuje się zjednoczony ze swoją istotą i prawdą. Miejsca, gdzie nie musi udawać nikogo innego – może po prostu być sobą.

Wernisaż: 12 marca 2025, godz. 19:00

Wystawa: 12 marca – 23 kwietnia

Galeria Test

ul. Marszałkowska 34/50

00-554 Warszawa