Olimpiada Wiedzy o Mediach 27.02.2025 12:31 1200 uczestników w I etapie. 965 uczestników zakwalifikowanych do II etapu. 160 uczestników w finale. 72 indeksy na kierunki dziennikarskie na 16 polskich uczelniach wyższych.

Media to we współczesnych państwach demokratycznych IV władza. Wszyscy wiedzą o jej znaczeniu i odczuwają wpływ, niewielu jednak zna tajemnice jej działania. Media rządzą prawie wszystkim, w tym także, naszym życiem – z jednej strony zwiększają naszą świadomość, z drugiej mogą oddziaływać na podejmowane decyzje. Dziś, jako użytkownicy Internetu, wyszliśmy poza rolę jedynie odbiorców treści medialnych i mamy także możliwość tworzenia ich, przetwarzania, dystrybucji. Znaczne możliwości, ale również spora odpowiedzialność, aby tymi działaniami nie wyrządzać szkody czy też nie naruszać praw osób trzecich. Stąd idea Olimpiady Wiedzy o Mediach, która dla wielu młodych ludzi jest szansą na sprawdzenie swej wiedzy, a także poznanie świata mediów od drugiej strony. Olimpiada Wiedzy o Mediach to ogólnopolska, interdyscyplinarna inicjatywa uczelni z całego kraju, szansa dla uczniów szkół średnich, którzy chcą zdobyć jeden z indeksów na kierunku dziennikarskim oraz nagrody rzeczowe przekazane przez Partnerów OWM.

Udział w Olimpiadzie to nie długie i nudne wypracowania! Olimpiada Wiedzy o Mediach składa się z 3 etapów.

W I etapie jej uczestnicy tworzą eseje, filmy, fotoreportaże lub fotokasty na jeden z podanych tematów. W tym roku zagadnienia dotyczyły nowoczesnego dziennikarstwa, lokalności i globalności we współczesnych mediach, dziennikarstwa w kontekście ekologii czy gier wideo jako medium.

II etap – okręgowy – to test wiedzy o mediach.

III etap – centralny – odbywa się na Uniwersytecie Warszawskim, trwa dwa dni (21 i 22 marca 2025 r.) i składa się z dwóch części. Pierwsza – to ponownie test wiedzy o mediach. W drugiej, najlepsza „dwunastka” wystąpi przed publicznością podczas quizu, którego zasady są podobne do kultowego programu „1 z 10”, w trakcie którego powalczy o nagrody i tytuł zwycięzcy XI edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach. Wydarzeniu towarzyszą spotkania z uznanymi dziennikarzami i wizyty w atrakcyjnych punktach Stolicy.

Laureatami Olimpiady zostaną uczestnicy, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów i zajmą miejsca od 1 do 36, zaś finalistami – uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 37 do 72. Zarówno laureaci, jak i finaliści otrzymają indeksy na studia dziennikarskie na 16 polskich uczelniach wyższych oraz cenne nagrody rzeczowe.

Więcej na: https://owm.edu.pl/