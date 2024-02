Oglądaj Galę: Żurawie Powiatu Grodziskiego 2023 19.02.2024 10:21 23 lutego 2024 roku (piątek), podczas uroczystej V Gali Aktywności Lokalnej poznamy laureatów nagrody „Żurawie Powiatu Grodziskiego 2023”. Transmisja na żywo dostępna będzie na stronie www.zurawie.org.pl, a także na Facebooku. Partnerem gali jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

„Żurawie Powiatu Grodziskiego” to nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Europa i My, która ma na celu promocję aktywności obywatelskiej, docenienie liderów lokalnych i stojących za nimi organizacji, nagłaśnianie przykładów postaw społecznych oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyróżnienia przyznawane są w pięciu kategoriach: Społecznik roku, Organizacja pozarządowa roku, Wolontariusz roku, Firma przyjazna społeczności lokalnej oraz Wydarzenie społeczne roku!

ZAPOWIEDŹ GALI: https://youtu.be/UOMjhephVWU

– To już piąta edycja nagrody, którą zapoczątkowaliśmy w 2019 roku – mówi Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia Europa i My. – Nieustannie wzrusza, dodaje wiary w ludzi i pokazuje, że wokół nas dzieje się dużo dobra. Jeśli wydaje komuś, że jest inaczej, to zapraszam do obejrzenia przebiegu naszego wydarzenia i poznania tych, którzy często nierozpoznawalni aktywnie działają na rzecz innych – dodaje.

Dotychczas laureatami Żurawi Powiatu Grodziskiego zostali: w kategorii Społecznik roku: Agata Trzop-Szczypiorska (2019), Karolina Zaremba (2020), Danuta Dubielecka (2021); w kategorii Wolontariusz roku: Anna Krysiak (2019), Elżbieta Pokropek i Wolontariusze Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym i Grodzisku Maz. (2020), Tomasz Olczak (2021); w kategorii Organizacja pozarządowa roku: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Malwa Plus” (2019), Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Grodzisk Maz. i Jaktorów, Stowarzyszenie „Związek Podkowian” (2020), Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach (2021); w kategorii Firma przyjazna społeczności lokalnej: Lajk Taxi (2019), Kwazar Corporation sp. z o.o. (2020) oraz Piekarnia i cukiernia Janusz Witaszczyk (2021).



V Gala Aktywności Lokalnej odbędzie się 23 lutego 2024 (piątek) o godz. 17:00. wydarzenie odbędzie się online na stronie zurawie.org.pl, na Youtube (GTV Twoja okolica) oraz Facebook’u Stowarzyszenia Europa i My.

Podczas wydarzenia wystąpią: Azaryan/ Bartosiewicz oraz Kuba Jurzyk!

Organizatorem Gali jest Stowarzyszenie Europa i My, a partnerem Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim. Przedsięwzięcie dofinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO.

Patronat honorowy sprawują: Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki, Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki Grzegorz Benedykciński, Burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński, Burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski, Wójt Gminy Baranów Agata Trzop-Szczypiorska, Wójt Gminy Żabia Wola Piotr Rybka, Wójt Gminy Jaktorów Rafał Drązikowski

Partnerzy: Program Działaj Lokalnie, Lokalna Grupa Działania “Zielone Sąsiedztwo”, LING BRETT Studio graficzne, Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Bogoria

Patronat medialny: Polskie Radio RDC – Radio dla Ciebie, GTV Twoja okolica, Radio Bogoria, Grodzisk News, Obiektywna Gazeta Mazowsza Zachodniego.

Darczyńcy: Warszawska Kolej Dojazdowa, Grodziska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Single Origin – Rzemieślnicza palarnia kawy, Galeria Kwiatowa Iwona Szpak, Agencja reklamowa Banery Grodzisk Mazowiecki, Smaczny Zdzich – katering Rafał Tuszyński, Groow, Restauracja Piknik, Antronik Marcin Kusio, Strefa Fit, Fit Cake, Cukiernia Edwarda Błaszczyka.