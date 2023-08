Narodowy Dzień Szermierki z udziałem gwiazd tej dyscypliny! 29.08.2023 13:17 9 września (sobota) w Galerii Młociny w Warszawie odbędzie się Narodowy Dzień Szermierki. Podczas całodniowego, otwartego dla wszystkich wydarzenia będzie można spróbować swoich sił w szermierce i szermierce na wózkach, obejrzeć walki profesjonalistów oraz wziąć udział w tematycznych quizach i zabawach.

1

Jeśli chcieliście być kiedyś jak Michał Wołodyjowski czy jeden z muszkieterów, musicie koniecznie stawić się w drugą sobotę września w warszawskiej Galerii Młociny. Na 12 września przypada Światowy Dzień Szermierki, który celebrowany jest w różnych zakątkach globu, w tym również w Polsce. Narodowy Dzień Szermierki, bo pod taką nazwą odbędzie się to wydarzenie, zostanie zorganizowane kilka dni wcześniej – w sobotę, 9 września. Odpowiadają za nie trzy podmioty - Stowarzyszenie FOD Academy, Hutnik Warszawa oraz Fundacja Rozwój Integracja Sport.

Całodniowy event przepełniony będzie atrakcjami dla najmłodszych oraz ich rodziców. Planowane są pokazy szermierki oraz szermierki na wózkach. Na specjalnych, szermierczych planszach pojawią się najlepsi krajowi zawodnicy, walczący wszystkimi rodzajami broni - szablą, szpadą i floretem. Swój udział potwierdziły między innymi: aktualne Mistrzynie Świata - Ewa Trzebińska, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Renata Knapik-Miazga i Magdalena Pawłowska, aktualny brązowy medalista Mistrzostw Europy – Mateusz Antkiewicz oraz medaliści niedawno zakończonych Igrzysk Europejskich w Krakowie - Julia Walczyk, Michał Siess czy Krzysztof Kaczkowski.

Pojawią się również utytułowani zawodnicy w szermierce na wózkach – mistrzowie paraolimpijscy Grzegorz Pluta oraz Ukrainiec Andrij Demczuk czy nasze nadzieje medalowe na igrzyska paraolimpijskie w Paryżu – Michał Dąbrowski i Karolina Strawińska.

– Głównym celem wydarzenia jest nie tylko popularyzacja walki na białą broń, ale również pokazanie historii, tradycji i poziomu polskiej szermierki. Będzie to zatem doskonała okazja, aby zobaczyć najlepszych zawodników na planszy oraz porozmawiać z tymi, którzy za rok będą reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu – przekonuje Danuta Dmowska-Andrzejuk, była minister sportu, mistrzyni Świata i Europy w szpadzie, jedna z organizatorek wydarzenia.

W ramach Narodowego Dnia Szermierki każdy uczestnik będzie mógł spróbować swoich sił w tej dyscyplinie pod okiem doświadczonych trenerów i instruktorów, również na wózku. Specjalnie z myślą o najmłodszych powstanie strefa Fencing Fun Kids. Przewidziano również szereg quizów i konkursów tematycznych.

– Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Chcemy wyjść do ludzi z szermierką, zaistnieć w przestrzeni publicznej, a Galeria Młociny wydaje się idealnym do tego miejscem. Szermierka to dyscyplina, którą może trenować każdy, bez względu na płeć, wiek czy stopień sportowej sprawności. Mam nadzieję, że podczas Narodowego Dnia Szermierki zarazimy miłością do tego sportu wielu przyszłych mistrzów – dodaje Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Wydarzenie odbędzie się 9 września 2023 w Galerii Młociny (ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15, Warszawa) w godzinach 12:00 – 18:00.

Narodowy Dzień Szermierki odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki i Polskiego Związku Szermierczego, oraz Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Patronami medialnymi są TVP Sport oraz Radio dla Ciebie . Partnerem głównym wydarzenia została marka Polski Cukier , której właścicielem jest Krajowa Grupa Spożywcza, partnerem medycznym enel-med i enel-sport.