Krajowy Kongres Forów Skarbników – to tu zaczynają się zmiany 26.02.2025 14:33 Już 11 marca 2025 roku rozpocznie się jedno z najważniejszych wydarzeń dla środowiska skarbników jednostek samorządu terytorialnego – VII Krajowy Kongres Forów Skarbników. Dwa dni Kongresu to świetna okazja do zgłębienia kluczowych zagadnień związanych z finansami JST, wymiany doświadczeń oraz wypracowania rozwiązań, które mogą usprawnić zarządzanie budżetami samorządowymi. Podczas dwóch dni intensywnych debat i paneli dyskusyjnych uczestnicy pochylą się nad najbardziej palącymi wyzwaniami finansowymi, które kształtują codzienność samorządów w całym kraju.

Kolejna edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Budowanie przyszłości finansów JST: nowe regulacje, wyzwania i możliwości”. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego organizuje największe i najważniejsze wydarzenie dedykowane środowisku Skarbników we współpracy z Krajową Radą Forów Skarbników JST, działającą przy Fundacji.

Ostatni rok przyniósł istotne zmiany dla finansów samorządów w Polsce, które były wynikiem zarówno decyzji rządu, jak i globalnych trendów ekonomicznych. Do najważniejszych zmian, które wpłynęły na budżety gmin, powiatów i województw, można zaliczyć: zmiany w systemie podatkowym, wzrost wydatków na administrację i usługi publiczne, zwiększający się dostęp do wsparcia z funduszy krajowych i unijnych, zwiększenie odpowiedzialności za sektor energetyczny i mieszkalnictwo, zmiany w finansowaniu oświaty i służby zdrowia, wyzwania związane z inflacją i kryzysem energetycznym. Podczas tegorocznej edycji Kongresu nie zabraknie debat dot. tych kierunków tematycznych.

Planowanie budżetów – jak przewidzieć nieprzewidywalne?

Tworzenie budżetów JST oraz wieloletnich prognoz finansowych to skomplikowany proces, który wymaga dużej precyzji, wiedzy i umiejętności przewidywania przyszłych potrzeb finansowych. Skarbnicy muszą uwzględniać szereg zmiennych, takich jak dochody z podatków, subwencje, dotacje, a także wydatki na inwestycje, wynagrodzenia, czy inne zadania publiczne. Niepewne źródła finansowania, defragmentacja funduszy, konieczność spełniania określonych wskaźników –

wszystko to sprawia, że realne planowanie dochodów i wydatków staje się coraz trudniejsze. Co więcej – bardzo często kluczowe dane budżetowe jednostki samorządowe otrzymują z opóźnieniem. Czy istnieje możliwość wprowadzenia regulacji, które uproszczą proces prognozowania? Jakie narzędzia mogą pomóc samorządom w optymalizacji procesu planowania? Na te i podobne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas jednego z paneli.

Jak uprościć podatki i opłaty lokalne?

Jednym z kluczowych tematów Kongresu będzie dyskusja nad obecnym systemem podatków i opłat lokalnych. Mimo wielu lat oczekiwań, przepisy w tym zakresie nadal nie doczekały się kompleksowych zmian, które uprościłyby ich stosowanie i ograniczyły liczne wątpliwości interpretacyjne. Jakie bariery administracyjne najbardziej utrudniają codzienną pracę JST? Jakie zmiany legislacyjne mogłyby przynieść rzeczywiste uproszczenie systemu podatkowego? Czy samorządy mogą liczyć na zwiększenie dochodów bez nadmiernego obciążania mieszkańców? Uproszczenie podatków i opłat lokalnych to ważne zagadnienie, które może pomóc w zwiększeniu przejrzystości systemu podatkowego, zmniejszeniu biurokracji oraz poprawie efektywności administracji publicznej. Te pytania stanowić będą punkt wyjścia do wypracowania wspólnych postulatów, które mogą doprowadzić do realnych zmian.

Kuriozalne przepisy – kiedy prawo zamiast pomagać, szkodzi?

W teorii prawo powinno regulować działalność samorządów w sposób przejrzysty i przewidywalny. W praktyce jednak wiele przepisów zamiast usprawniać funkcjonowanie JST, prowadzi do absurdalnych sytuacji. W kontekście zarządzania finansami lokalnymi występują przypadki, gdzie przepisy prawne, choć stworzone z zamiarem poprawy zarządzania budżetami gmin czy powiatów, w praktyce wywołują odwrotny skutek. Jakie regulacje utrudniają sprawne zarządzanie finansami lokalnymi? Przyjrzymy się najbardziej problematycznym zapisom prawnym i wspólnie spróbujemy wypracować rekomendacje ich zmian w taki sposób, by w jednostkach samorządowych więcej było skupienia na realizacji zadań na rzecz mieszkańców, niż na biurokracji.

Fundacja co roku tworzy niezwykłą przestrzeń dla Skarbników gmin, powiatów i województw z całej Polski by kompleksowo rozmawiać o finansach w jednostkach samorządu terytorialnego. Kongres to także okazja do zaprezentowania nowoczesnych narzędzi, systemów IT i oprogramowania, które wspierają zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.

W ramach wydarzenia współpracę potwierdzili: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Instytut Finansów Publicznych, NASK oraz Związki Samorządowe: Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Miasteczek Polskich, Związek Miast Polskich, Unia

Metropoli.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym: Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczpospolitej Michała Krawczyka, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Zygmunta Frankiewicza.

Co roku zapewniamy doskonałą możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy oraz dyskusji na temat aktualnych wyzwań i rozwiązań związanych z zarządzaniem finansami samorządowymi. Skarbnicy reprezentujący wszystkie regiony Polski mają także okazję do podzielenia się dobrymi praktykami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami, które pozwalają ulepszyć ich codzienną pracę.

Wiemy, że tegoroczna edycja Kongresu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem Skarbników i spotkała się z pozytywnym odbiorem wydarzenia jako najważniejszej debaty na temat spraw finansów JST, nad programem której jak co roku pracuje zespół FRDL z przedstawicielami zarządów forów skarbników, działających w całej Polsce.