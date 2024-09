Jazz i kreskówki? Ależ owszem! Zapraszamy na niezwykłe zajęcia! 18.09.2024 11:47 Jednym z wydarzeń w ramach tegorocznego Victor Young Jazz Festivalu Mława będzie wyjątkowe spotkanie „Jazz w kreskówkach”, na które zapraszamy przede wszystkim rodziców z dziećmi. W piątek 20 września 2024 r. od godziny 16:00 w Sali na Dachu Miejskiego Domu Kultury w Mławie w wyjątkową jazzowo-animacyjną podróż zabierze nas Andrzej Winiszewski.

Spotkanie z dziecięcymi kreskówkami to zajęcia multimedialne (pokaz filmowy) dla rodziców z dziećmi. Wybrane krótkie filmy i fragmenty kreskówek układają się w zabawną, opowiedzianą językiem dziecka i czarno-białymi ruchomymi obrazami, historię muzyki i jej elementów, muzycznego instrumentarium, tańca i jazzu z komentarzami osoby prowadzącej. Ten alternatywny sposób na muzyczną, jazzową edukację, wprost nawiązuje da czasów powstania muzyki rozrywkowej jako wczesnej historii jazzu początku XX w. Postacie kreskówkowych opowieści grają na instrumentach, tańczą, wykonują piosenki, bawiąc się muzyczną materią, pokazując w rubaszny sposób rolę muzyki jazzowej w początku dwudziestowiecznej kultury muzycznej.

Nieco historii

Pierwsze krótkie filmy dla dzieci zaczęły powstawać już pod koniec lat 20. XX wieku. Twórcy animatorzy tacy jak Walt Disney, Max Fleischer czy Allen Rose bardzo szybko odpowiedzieli na zapotrzebowanie najmłodszej widowni w dobie tworzącej się dźwiękowej kinematografii. Udźwiękowienie ruchomych obrazów w połowie lat 20. dało przy okazji ogromną szansę na wykorzystanie muzyki jako doskonałej ilustracji, dzięki czemu na ekrany trafiała także muzyka. Jej brzmienie, instrumentacja i aranżacja doskonale oddają wykonawczy charakter sztuki muzycznej I połowy XX wieku. Niekiedy w warstwie wizualnej pojawiają się także znani i lubiani artyści z epoki, m.in.: Louis Armstrong, Ella Fitzgerald czy Cab Calloway wchodzą w rolę bajkowych postaci, czasem także grają samych siebie. Zachowane odcinki poszczególnych serii są także istotnym śladem w historii światowego kina, w którym na przełomie dekad lat 30. i 40. pojawiają się, pamiętane do dziś, postacie: Mickey Mouse, Betty Boop, Bimbo i Crazy Kat.

Dzisiejsza recepcja

Mimo że od czasu pierwszych realizacji i premierowych pokazów czarno-białych kreskówek i animacji minęło już blisko 100 lat, do dziś jednak są pamiętane, przypominane, a czasem cytowane we współczesnej kulturze filmowej. Stare kreskówki dla dzieci i wywodzące się z nich postacie, odnalazły swoje miejsce na współczesnej scenie i ekranie, przeżywając swój renesans. W nowych, filmowych ekranizacjach pojawiają się ponownie (Betty Boop). Jako dość szczególna twórczość adresowana do najmłodszych mają one swoją charakterystyczną poetykę i często znakomicie współgrają z muzyką jazzową improwizowaną na żywo. Połączenie żywej muzyki jako ilustracji dawnych krótkometrażówek z ich prezentacją na dużym ekranie, zabiera najmłodszych w daleką przeszłość, przy okazji realizując niezwykle cenną i potrzebną misję edukacyjną.

Przypominamy: „Jazz w kreskówkach", w piątek 20 września 2024 r. o godz. 16:00 w Sali na Dachu Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

