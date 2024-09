Victor Young Jazz Festival Mława po raz szósty

20 i 21 września 2024 r. na scenie mławskiego kina Kosmos znów zobaczymy jazzmanów światowego formatu, a w ramach imprez towarzyszących zrealizujemy kilka ciekawych, nowoczesnych projektów artystycznych. W związku z obchodzonymi w tym roku rocznicami – 100-leciem urodzin oraz 30. rocznicą śmierci Henriego Manciniego (twórca muzyki do „Różowej Pantery”) – proponujemy widzom Ping Panther Mława Project. Obejrzymy prelekcję „Jazz w kreskówkach”, a na scenie zobaczymy formację Echoes of Heroes in The Pink Panther Suite. Porozmawiamy też o ekologii i modzie jazzowej, a na wybiegu – w kreacjach mody cyrkularnej – pojawią się gwiazdy naszego festiwalu.