IV Płockie Dni Fotografii 22.08.2024 15:56 IV Płockie Dni Fotografii odbędą się w dniach 6 – 22 września br. z ekspozycją 13 wystaw, w tym 10 wystaw autorskich znanych polskich twórców fotografii, jeden debiut oraz wystawa młodej fotografii z udziałem fotografów poniżej 20-stego roku życia oraz wystawy pokonkursowej. Otwarcie odbędzie się w dniu 6 września br. o godz. 18.00 w Mediatece, ul. Tadeusza Kościuszki 3b, 09-402 Płock (wstęp wolny). W dniu 7 września br. w tejże Mediatece w godz. 11.00 – 14.00 odbędzie się otwarte spotkanie z autorami wystaw.

Organizatorem Płockich Dni Fotografii jest Fundacja Fotografia Polska we współpracy z Urzędem Miasta w Płocku, który dofinansował przedsięwzięcie.

Patronat honorowy nad IV Płockimi Dniami Fotografii objął Prezydent m. Płocka.

Patronat artystyczny sprawuje Związek Polskich Artystów Fotografików.

Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Płocka i sponsorów, oraz instytucji kulturalnych Płocka rozpoczęliśmy realizację Płockie Dni Fotografii – cyklicznej imprezy prezentującej polską fotografię i jej wybitnych twórców.

Na IV Płockich Dniach Fotografii zaprezentujemy fotografików i ich prace:

Zdzisława Beksińskiego jako mistrza.

Zdzisław Beksiński (ur. 24 lutego 1929 w Sanoku, zm. 21 lutego 2005 w Warszawie) – polski inżynier, architekt, malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta fantastyczny posługujący się też grafiką komputerową.

Jako młody artysta zajmował się fotografią, wygrywając szereg konkursów międzynarodowych. Dziś Beksiński jest rzadziej kojarzony z czarno-białymi zdjęciami, jednak to właśnie od nich zaczął swoją karierę. Jego fotografie przedstawiały ludzkie postacie, często w niecodziennych pozach – skulone, jakby zalęknione modelki były owinięte sznurkami, ich ciała były zdeformowane lub tak skadrowane, że było widać tylko ich fragmenty. Często rolę modelki na fotografiach odgrywała jego żona Zofia.

Wojciecha Beszterdy z wystawą „Przy(U)pomnienia”

Wojciech Beszterda - fotograf, kurator wystaw. Absolwent Liceum Plastycznego w Gdyni oraz Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (specjalizacja - fotografia). Od 1990 należy do Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek Rady Artystycznej ZPAF w Warszawie. Od 2023 należy także do Naukowego Towarzystwa Fotografii im. S. Wojneckiego.

Autor wystaw indywidualnych oraz uczestnik ponad 200 wystaw zbiorowych w kraju i zagranicą. Laureat nagród i wyróżnień w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, m.in.: Grand Prix XIV Biennale Krajobrazu Polskiego w Kielcach.

Małgorzaty Kozakowskiej z wystawą „Między materią a duszą”

Fotografka, częstochowianka.

Od 2008 roku członkini Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.

Laureatka wielu konkursów, uznana fotografka portretu stylizowanego, uczestniczka wielu wystaw w kraju i za granicą.

Publikacja prac w monografii: Sacrum w doświadczeniu kobiet. Kulturowe perspektywy. Polska i światowa, praca zbiorowa pod red. Daniela Kalinowskiego i Emilii Juchniewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2019.

Krzysztofa Gołucha z wystawą „Hotel”

Krzysztof Gołuch, artysta, pedagog, fotograf i doktor sztuki (dyplom u prof. Vladimíra Birgusa w roku 2023) w Instytucie Twórczej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Humanistyczno-Technicznej w Bielsku Białej. Członek Polskiego Związku Artystów Fotografików – Okręg Śląski. W swojej twórczości zajmuje się fotografią dokumentalną, realizując projekty długoterminowe. Jego twórczość oscyluje wokół problemów ludzkiej egzystencji, zwłaszcza życia osób z niepełnosprawnościami, z którymi od kilkudziesięciu lat pracuje w ośrodku „Caritas” w Knurowie. Za swoją działalność w 2017 roku został odznaczony przez papieża Franciszka medalem papieskim - Pro Ecclesia et Pontifice oraz przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2016 roku. Laureat konkursów fotograficznych: pierwszej nagrody w konkursie Unii Europejskiej dla artystycznych szkół wyższych (reprezentując Institut tvůrčí fotografie) – Przełamując stereotypy oraz nagrodami w jednym z najważniejszych konkurów polskiej fotografii prasowej - Grand Press Foto w latach: 2018, 2021, 2022.

Adama Balcego i Piotra Targosza z wystawą „Islandia: Kreacja i Kontemplacja”

Urodzony w 1975 fotograf z Bielska-Białej.

Absolwent policealnego studium fotografii w Bielsku-Białej (1996–1998).

Laureat międzynarodowych konkursów fotograficznych: Travel Photographer of the Year, IPA, PX3 oraz Krajobraz Górski im. Jana Sunderlanda.

W 2017 r. razem z Iwoną Balcy wydali album fotografii Iceland Impressions.

Obecnie pracuje nad kilkoma wizualnymi historiami w scenerii morskiej, osadzonymi w tematyce z pogranicza krajobrazu i dokumentu, a także kontynuuje fotografowanie Islandii.

Piotra Targosza

Urodzony w 1979 roku fotografik z Bielska-Białej.

Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Propagator idei nowoczesnej fotografii piktorialnej. Wieloletni członek formacji fotograficznej - „Landskapiści”.

Zdobywca kilkunastu nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach poświęconych fotografii krajobrazowej, w tym główna nagroda w kategorii Best Photo na Festiwalu Audio -Vizual organizowanym przez Królewskie Towarzystwo Fotograficzne pod patronatem Królowej Brytyjskiej w Cirencester (Anglia).

Ignacy50 z wystawą „c.d. krótkich historii o człowieku”

Autor wystawy jest absolwentem Policealnego Studium Fotografii w Katowicach.

Z przerwami fotografuje od 45 lat. Interesuje go pokazywanie fotografii w tkance miejskiej – dlatego jedna pierwszych wystaw odbyła się na wynajętych słupach ogłoszeniowych w Bielsku.

Małgorzaty Fober z wystawą „Wszystko w naszych rękach”

Absolwentka Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem, dyplom ze specjalizacji Snycerstwo uzyskała w 2005 r.

Studia wyższe na kierunku Rzeźba i Działania Przestrzenne ukończyła z tytułem magistra w 2012 r. na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, realizując rzeźbę dyplomową pod kierunkiem prof. Kazimierza Raby zatytułowaną „Kazanie do ludzi”, która była prezentowana na wystawie „Najlepszych dyplomów wyższych szkół artystycznych” w galerii „Arsenał” ASP Gdańsk ’2012. W 2016 r. rozpoczęła studia doktoranckie w zakresie Sztuk Pięknych realizowane na Wydziale Sztuk i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, rozwijała swój warsztat w Pracowni Fotografii, odbywając jednocześnie praktyki dydaktyczne w zakresie fotografii podczas prowadzenia zajęć ze studentami. Nagradzana zarówno w krajowych jak i międzynarodowych konkursach fotograficznych.

Radosława Brzozowskiego z wystawą „Poza Czasem”

Twórca, edukator, badacz, naukowiec, artysta.

Wśród polskich artystów fotografików Radosław Brzozowski to postać szczególna, łącząca w sobie i wykorzystująca w działalności artystycznej wiele światów od literatury i studiów filologicznych po badania konserwatorskie i twórczość artystyczną.

Z fotografią związany jest ‘od zawsze’, odkąd zafascynowała go w dzieciństwie. Jak wszyscy w tamtym czasie rozpoczął przygodę od zmontowanej w łazience ciemni i poznania materiałów bydgoskiego Fotonu.

Rewolucja cyfrowa sprawiła, że na kilka lat pracę w ciemni zawiesił by zająć się cyfrową fotografią aktu. Ten okres zwieńczyła publikacja bestsellerowej książki „Fotografia obnażona” wydanej nakładem wydawnictwa Helion oraz wystawy prezentowane w Galerii Zamek w Lubinie, Centrum Kultury Mózg czy Muzeum Fotografii w Bydgoszczy.

Ewy Nowak z wystawą „O czym szepczą drzewa”

Fotografowanie to moje hobby. Jest we mnie chęć odkrywania, chwytania i uwieczniania światła, chwil, ludzi oraz miejsc, na które trafiam na swej życiowej drodze. Fotografuję od dawna, ale rzadko pokazuję publicznie swoje fotografie, być może, dlatego że ciągle jeszcze szukam swojego fotograficznego kierunku. Lubię fotografię czarno-białą, choć niezliczone odcienie innych barw też mnie zachwycają. Fascynują mnie bliskie i dalekie podróże oraz wynikająca z nich zmienność fotograficznych wrażeń – różnorodność ludzi, kultur, krajobrazów a w nich drzew, na które zawsze zwracam uwagę z racji mojego wykształcenia, wykonywanego zawodu oraz niekończącego się zachwytu nad ogromną rolą drzew w życiu naszej planety.

Ryszarda Kaczmarskiego z wystawą „Trzy sonety. Krym 2013”

Ukończył studia na UMCS w Lublinie. Członek rzeczywisty ZPAF od 2001. W latach 2003 – 2017 prezes Okręgu Lubelskiego ZPAF. Od 1984 roku jest członkiem Foto Klubu Ziemi Chełmskiej.

Ważniejsze cykle fotograficzne: „Świat żagli”; „Nocne pejzaże”; „Prawosławie”; „Dotyk światła”; „Kartki z podróży - Armenia, Tajlandia, Szkocja, Indonezja”; „Polesie - Ukraina 2013-17”; „TRZY SONETY” - Krym 2013; „Z pogranicza...”.

W 2005 roku wydał autorski album fotografii wykonanych za pomocą camera obscura „Dotyk światła”.

W 2017 za działalność artystyczną i upowszechnianie kultury odznaczony medalem Gloria Artis. Stworzył w Chełmie autorską galerię fotografii „ATELIER”, którą prowadzi od ponad 23 lat. Kolekcjoner fotografii, odtworzył w swoim domu XIX wieczne studio fotografii portretowej.

Zuzanny Rajewskiej, jako debiut

Urodziłam się w 2007 roku w Warszawie. Jestem uczennicą I Prywatnego Liceum Sztuk Plastycznych im. Władysława Drapiewskiego w Płocku, w którym moją specjalizacją jest fotografia artystyczna. W podejmowanych tematach moich prac staram się tworzyć język symboli związany z własnym wyczuciem piękna i motywami zaczerpniętymi z historii sztuki. W swojej twórczości fotograficznej staram się dostosowywać plastykę obrazu do własnych potrzeb estetycznych i zaplanowanej treści.

Young Photo

Młodzi. Zdolni. Bezkompromisowi.

Młoda fotografia jest wszędzie, A to za sprawą cyfryzacji otaczającego nas świata. Począwszy od smartfona, a skończywszy na forach społecznościowych, toniemy w obrazkowym świecie za sprawą fotografii.

Ale fotografia może być także inna. Przemyślana, mająca budzić emocje, mówiąca i skłaniająca do refleksji.

Taką fotografię próbują robić Ci młodzi ludzie, których prace można oglądać na IV Płockich Dniach Fotografii.

Wystawa Pokonkursowa „Władysław Broniewski fotografem”

Wyciąg z protokołu:

Jury w składzie:

1. Jan Drzewiecki – Przewodniczący

2. Marek Jeznach – Sekretarz

3. Waldemar Robak – członek

4. Artur Kras – członek

5. Adam Bębenista – członek

Na podstawie przyjętych zasad pracy jury, po ocenie przez każdego członka jury nadesłanych fotografii postanowiło przyznać:

I Nagroda - nie przyznano

II Nagroda - Mikołaj Karwan Jastrzębski „Może już idziesz do mnie...”

III Nagroda - Janusz Jurek „Flaga1,2,3” tryptyk

W sumie do wystawy zakwalifikowano 20 prac nadesłanych na konkurs.

Wystawy prezentowane będą w Płockiej Galerii Sztuki, Muzeum Mazowieckim, Książnicy Płockiej, Mediatece, Młodzieżowym Domu Kultury, Spółdzielczym Domu Kultury, Domu Darmstadt, Galerii PTF, Liceum Plastycznym i Galerii Brama.

Celem Płockich Dni Fotografii jest przybliżenie sztuki fotografii w zakresie dokumentalnym i artystycznym oraz pokazanie dobrej polskiej fotografii mieszkańcom Płocka oraz gościom odwiedzającym prezentowane wystawy.

Więcej informacji o Fundacji:

