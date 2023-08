IV edycja Wesoła Jazz Festiwal 28.08.2023 16:34 Wielkimi krokami zbliża się wrzesień, a wraz z nim kolejna edycja Wesoła Jazz Festiwal! W tym roku zaplanowaliśmy moc wrażeń w postaci brass bandowego koncertu, jam session, wibrafonowych brzmień oraz urzekającego występu polsko-japońskiego duetu. Nie zabraknie również koncertu dla najmłodszych, w czasie którego słuchacze zostaną zabrani w podróż po kubańskich stylach. W tym roku, po raz pierwszy odbędzie się również I edycja WesJazz Competition, na którym zaprezentuje się młode pokolenie sceny jazzowej. Drodzy mieszkańcy Wesołej i okolic - przybywajcie!

Czwarta edycja Wesoła Jazz Festiwal to cztery różnorodne koncerty, które odbędą się w leśnej dzielnicy Wesoła. Na miłośników jazzu czeka wspaniała uczta muzyczna. Na pierwszym koncercie ,,Powrót do korzeni" usłyszymy żywiołową Brass Federację, sekstet muzyków, łączących tradycję nowoorleańskiego brass bandu z nowoczesną grą. Na Plaży miejskiej w Wesołej będzie można nie tylko usłyszeć, ale również zatańczyć do autorskich aranżacji znanych standardów i utworów rozrywkowych.

10.09, na scenie plenerowej Ośrodka Kultury odbędą się trzy wydarzenia: koncert dla dzieci, konkurs WesJazz Competition oraz koncert młodego wirtuoza wibrafonu. Koncert „RUMBA – BUMBA – BUM”, dedykowany dzieciom poprowadzi, znana ze Smykofonii, Anna Szawiel wraz z zespołem, który zabierze najmłodszych w podróż po kubańskich rytmach i stylach. Następnie odbędzie się koncert laureatów I edycji Wesjazz Competition. Zwieńczeniem dnia będzie występ znakomitego trio pod wodzą wibrafonisty Marcina Patera, który swą charyzmatyczną grą oraz dawką energii przekona każdego melomana.

Koncert ,,Dźwięk i przestrzeń" odbędzie się jak zwykle w kaplicy na terenie Parafii Opatrzności Bożej w Wesołej, znanej z polichromii malarza Jerzego Nowosielskiego. Tym razem zaprezentuje się polsko-japoński duet wokalistki Yumi Ito i gitarzysty Szymona Miki. Artyści czerpiąc z wszechstronności głosu i sześciu strun, tworzą uniwersum delikatnych harmonii, sugestywnych akordów oraz oryginalnych melodii.

Szczegółowy program Festiwalu oraz najnowsze informacje o wydarzeniach znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wesjazzfest.com i na stronie Facebook: www.facebook.com/wesjazzfest



Harmonogram Wesoła Jazz Festiwal:

08.09.2023, godz. 19:00 - ,,Powrót do korzeni"

Brass Federacja - koncert i jam session

Piotr Wróbel- suzafon, lider

Maurycy Idzikowski- trąbka

Artur Jargiło- trąbka

Szymon Białorucki- puzon

Bartek Łupiński- puzon

Maciek Wojcieszuk - perkusja

Miejsce: Plaża Miejska Wesoła, 05-075 Warszawa

Facebook event: https://fb.me/e/4skyKcxtV



10.09.2023, godz. 13:00, 16:00 i 18:00

1) 13:00 i 13:50 Jazz dla najmłodszych - „RUMBA – BUMBA – BUM”

Anna Szawiel – scenariusz, prowadzenie koncertu

Aniel Someillan – kontrabas

Joaquin Sosa – klarnet

Jakub Paulski – gitara

Krzysztof Szmańda – perkusja

Facebook event: https://fb.me/e/395UxC6ye

2) 16:00 Koncert laureatów 1 edycji Wesjazz Competition

3) 18:00 Marcin Pater Trio

Marcin Pater – wibrafon

Mateusz Szewczyk – gitara basowa, kontrabas

Adam Wajdzik - perkusja

Miejsce: Scena Plenerowa Ośrodka Kultury w Dzielnicy Wesoła, ul. Starzyńskiego 21

Facebook event: https://fb.me/e/1vYsASXPx



16.09.2023, godz. 19:00 - ,,Dźwięk i przestrzeń"

Yumi Ito & Szymon Mika – Ekual

Yumi Ito – śpiew

Szymon Mika - gitary

Miejsce: Kaplica na terenie Kościoła Opatrzności Bożej w Wesołej, ul. Piotra Skargi 2

Facebook event: https://fb.me/e/1rSk4EsHX