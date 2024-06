IV Dzień Szkocki w Jadowie! 19.06.2024 11:28 Na początku wakacji już po raz czwarty odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Dzień Szkocki w Jadowie pod patronatem Ambasady Wielkiej Brytanii w Polsce! 6 lipca jadowski park zamieni się w enklawę szkockiej kultury, oferując moc atrakcji dla całej rodziny.

Dzień Szkocki jest imprezą plenerową, która ma przypominać o szkockich osadnikach mieszkających na terenie powiatu wołomińskiego w XIX wieku. To idealna okazja, aby poznać bogatą kulturę i historię Szkocji, spróbować pysznych potraw i napojów, bawić się przy porywającej muzyce i spędzić czas z bliskimi w wyjątkowej atmosferze.

Wydarzenie rozpocznie się uroczystością ekumeniczną na ewangelickim cmentarzu szkockich osadników. Następnie na boisku w Jadowie rozgrany zostanie krótki mecz pomiędzy amatorskimi drużynami reprezentującymi Polskę i Szkocję. Po jego zakończeniu ulicami miasta przejdzie uroczysta parada, która zakończy się w jadowskim parku, gdzie w kolejnych godzinach rozbrzmiewać będą dźwięki wygrywane na dudach. Tego dnia Jadów zdominuje tradycyjna muzyka szkocka i celtycka w wykonaniu zespołów Beltaine, Jig Reel Maniacs, Częstochowa Pipes and Drums, Dobra Luksusowe oraz Dudziarza Patryka. Miłośnicy tańca będą mogli spróbować swoich sił w tradycyjnym szkockim tańcu céilidh pod okiem instruktorów z grupy Trebraruna. Dla głodnych podniebień przygotowano degustację whisky i tradycyjnych szkockich potraw, a osoby zainteresowane historią i kulturą będą mogły wziąć udział w interesujących pokazach i panelach dyskusyjnych. Na najmłodszych czekają gry, animacje, warsztaty i wiele innych atrakcji, które zapewnią im niezapomniane chwile. Wydarzenie zakończy się seansem kina plenerowego – oczywiście osadzonego w szkockim kontekście.

„Dzień Szkocki w Jadowie to radosne i rodzinne wydarzenie, które organizujemy z myślą o wszystkich, którzy chcieliby poznać szkocką kulturę – od fanów serialu „Outlander” po koneserów szkockiej whisky oraz tych, którzy z krajem wrzosowisk i jednorożców nie mieli wcześniej styczności. Będzie to znakomita okazja do tego, aby wszystkimi zmysłami poczuć ten niepowtarzalny klimat. Każdy znajdzie tu coś dla siebie” – Marek Suchocki, prezes Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego.

Pomysł Dnia Szkockiego to efekt pasji członków Jadowskiego Stowarzyszenia Historycznego. Cztery lata temu zrewitalizowali stary, zniszczony i zapomniany cmentarz szkockich osadników, znajdujący się na obrzeżach miasta. Działania te doprowadziły do nawiązania współpracy ze zrzeszającą Szkotów w Polsce St. Andrew’s Foundation i organizacji pierwszego Dnia Szkockiego. Inicjatywa ta została wyróżniona nagrodą Super Samorząd w ramach akcji „Masz Głos” Fundacji Batorego i od tamtej pory na stałe wpisała się w kalendarz kulturalnych wydarzeń Jadowa. Poczuj ducha Szkocji na własnej skórze!

Organizatorzy:

Jadowskie Stowarzyszenie Historyczne

St Andrew's Foundation, Poland

Patronat honorowy:

Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce

Patronat medialny:

Radio dla Ciebie

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozostali Partnerzy:

Koleje Mazowieckie

Loża Dżentelmenów

Idziemy na Whisky

Kilts & Drams Poznań

Scottish Alumni Warsaw

Salem Design Studio

Lody z Jadowa

Inter Europol S.A.

Domy BALIK

STRAŻ Pożarna Jadów

Oddział Warszawski PTTK

Myszadlanki

KGWIG Nowinianki

Kgw Sicianki

KGWiG Słoneczne Wólczanki

Koło Gospodyń Wiejskich z Letniska Nowy Jadów "Same swoje"

Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie

GKS Korona Jadów

Zadanie publiczne pod nazwą Dzień Szkocki w Jadowie 2024 dofinansowane zostało ze środków Miasta i Gmina Jadów.

Więcej informacji:

www.facebook.pl/jadowskiestowarzyszeniehistoryczne

www.dzienszkocki.pl