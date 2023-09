Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem „Muzyczna Jesień” 08.09.2023 14:44 Festiwal Piosenki z Dobrym Tekstem „Muzyczna Jesień” to międzypokoleniowe spotkanie miłośników pięknej muzyki i tekstu wyróżniającego się wysoką wartością literacką. Już po raz trzynasty wykonawcy zmierzą się z utworami reprezentującymi najwyższy poziom artystyczny, utrwalając w pamięci wybitnych polskich poetów i kompozytorów muzyki popularnej.

Celem projektu jest wspieranie uzdolnień wokalnych dzieci, młodzieży i dorosłych, umożliwienie prezentacji ich umiejętności oraz dorobku artystycznego, a także twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników oraz ich instruktorów.

Wydarzenie ma charakter przeglądu, który odbywa się w czterech kategoriach wiekowych z podziałem na zespoły i solistów:

I kategoria do 10 lat

II kategoria od 11 do 14 lat

III kategoria od 15 do 18 lat

IV kategoria od 19 lat

Jury konkursu szczególną uwagę zwraca na kulturę wypowiadanego słowa, zrozumiałość tekstu i dbałość wypowiedzi artystycznej.

Festiwal ma zasięg wojewódzki. Podzielony został na trzy etapy:

Etap I - zgłoszenia uczestników oraz wstępne kwalifikacje online. Do 20 października 2023 roku uczestnicy przesyłają wypełnione karty zgłoszenia oraz link do swojego nagrania video, zamieszczonego w serwisie YouTube. Obowiązuje jeden utwór w języku polskim zgodny z regulaminem przeglądu.

Etap II - przesłuchania finałowe, które odbędą się 7 listopada 2023 r. w Ośrodku Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przy ul. Traktorzystów 14.

Etap III - Koncert Galowy, który odbędzie się 14 listopada 2023r. o godzinie 18 w Ośrodku Kultury „ARSUS”.

Wstęp wolny