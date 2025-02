Festiwal FLAK 2025

Festiwal Ludzi Aktywnych Kulturalnie to unikatowe wydarzenie pośród warszawskich szkół, które ma na celu rozszerzenie zainteresowania kulturą wśród młodzieży. Już od 2009 roku, przez 16 edycji nieprzerwanie tworzy on historię najciekawszych wydarzeń organizowanych przez uczniów warszawskich liceów. Jest to również tradycja, pasja i wizytówka naszej szkoły.