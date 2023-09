Europejskie Forum Regionalnego Sportu odpowiedzią na problemy środowiska 15.09.2023 14:04 Już wkrótce przedstawiciele klubów sportowych, biznesu i samorządów usiądą do wspólnego stołu. Podczas pierwszej edycji Europejskiego Forum Regionalnego Sportu debatować będą nad kondycją i perspektywami rozwoju kultury fizycznej w mniejszych miastach, miejscowościach i wsiach. Wydarzenie, w którym udział jest bezpłatny, odbędzie się 28 września (czwartek) w Arenie Legionowo (woj. mazowieckie).

Sport jako motor rozwoju regionu, goście specjalni z zagranicy

Za dwa tygodnie w Legionowie środowiska zaangażowane w sport będą debatować nad kondycją i perspektywami rozwoju kultury fizycznej w mniejszych miastach, miejscowościach oraz wsiach. Tematyka paneli oraz wykładów została zaplanowana w taki sposób, aby objąć wszelkie możliwe aspekty sportu regionalnego oraz jego związków z lokalnym biznesem, a także samorządem. W debacie pt. „Sport jako motor rozwoju gospodarczego regionu” uczestniczyć będą przedstawiciele urzędów wojewódzkich, którzy podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem i wiedzą w tym obszarze. Z kolei samorządowcy będą rozmawiać o wyzwaniach i barierach związanych z ich wkładem w rozwój lokalnego sportu. Forum ma wymiar europejski, dlatego nie zabraknie w Legionowie zagranicznych gości. Przedstawiciele ukraińskiego sportu opowiedzą, jak wojna wpłynęła na ich sport oraz w jaki sposób odbudować go po zakończeniu konfliktu zbrojnego z Rosją.

Efektywny sponsoring, talenty w regionie oraz sport niepełnosprawnych

EFRS dostarczy również wielu spostrzeżeń lokalnemu biznesowi. To z myślą o nim odbędzie się debata o sponsoringu jako efektywnym narzędziu promocji swojej marki. Natomiast przedstawicieli lokalnych klubów powinna zainteresować rozmowa na temat budowania społeczności kibicowskiej czy edukacji i rozwijania talentów sportowych w regionie. Przewidziane są również dyskusje związane ze sportem niepełnosprawnych oraz infrastrukturą sportową. Wszystkie debaty prowadzone będą na scenie głównej oraz w sali konferencyjnej.

– Chcemy połączyć trzy światy: biznesu, sportu i samorządu na poziomie lokalnym. Wspólna wymiana opinii powinna pomóc wypracować rozwiązania, które usprawnią oraz ułatwią funkcjonowania organizacji sportowych w mniejszych miejscowościach i wsiach, z korzyścią dla wszystkich stron – przekonuje Przemysław Popek, prezes zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu, jeden z pomysłodawców i organizatorów wydarzenia.

Międzynarodowe i lokalne gwiazdy

Wśród prelegentów znajdą się gwiazdy sportu o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym. Były zawodowy mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki oraz mistrzyni świata i Europy w szermierce Danuta Dmowska-Andrzejuk wezmą udział w debacie pt. „Z lokalnych stadionów na międzynarodowe areny – droga do wielkiego sportu”. W promocję wydarzenia zaangażowało się wielu lokalnych, uznanych sportowców. W spotach promujących Europejskie Forum Regionalnego Sportu wystąpili miedzy innymi: Dariusz Zjawiński - mistrz Polski z Legią Warszawa, a obecnie piłkarz KS Legionovia Legionowo, Adrian Błocki - mistrz Polski w chodzie, olimpijczyk z Rio de Janeiro czy Filip Fąfara, były zawodnik Górnika Zabrze i Industrii Kielce w piłce ręcznej, jeden z architektów awansu szczypiornistów KPR Legionowo do ORLEN Superligi.



Udział w Europejskim Forum Regionalnego Sportu jest bezpłatny. Forum ma charakter hybrydowy, co oznacza, że można uczestniczyć w nim stacjonarnie lub zdalnie (online).

Zapisy prowadzone są elektronicznie: https://forumsportu.pl/rejestracja/.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na oficjalnej stronie EFRS: https://forumsportu.pl/.

Patronat honorowy na wydarzeniem objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Legionowski, Prezydent Miasta Legionowo, Związek Miast Polskich.

Partnerami wydarzenia są: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Kibicowsko.pl, Arena Legionowo, Krystynka – woda mineralna, Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie, Perfumeria.pl, Zamst Polska, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, PWK Legionowo, Futceo.