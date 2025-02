Efektywna nauka z LearnUp – licealistki zmieniają podejście do nauki

Czwórka licealistek z I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie stworzyła LearnUp – innowacyjny projekt edukacyjny, który ma pomóc uczniom odkryć skuteczne metody nauki. Inicjatywa powstała w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z teorii” i potrwa do 30 marca 2025 r. Projekt jest również objęty programami partnerskimi „Krok do przodu”, realizowanym we współpracy z ING Bankiem Śląskim i Fundacją ING Dzieciom, oraz „Energia w nauce”, organizowanym wspólnie z firmą Enea.