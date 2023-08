Czas na trzy dni w rytmie bluesa! Przed nami XIV International Ochota Blues Festival. 28.08.2023 16:52 W dniach 22-24 września w sali koncertowej Ośrodka Kultury Ochoty odbędzie się kolejna edycja jedynego bluesowego festiwalu w Warszawie – International Ochota Blues Festival, który został zainicjowany w 2010 r. przez Karola Wiszniewskiego prezesa Fundacji 9 Muz i od samego początku współorganizowany jest przez Ośrodek Kultury Ochoty.

Ideą tego wydarzenia jest prezentacja młodych, obiecujących zespołów nurtu bluesa oraz spotykanie ze sobą na scenie wykonawców, którzy inspirowani muzyką bluesową tworzą jej szerokie artystyczne marginesy. W ramach poprzednich edycji festiwalu zagrali tacy artyści jak: Ryan McGarvey, Greg Zlap, Ania Rusowicz, Copenhagen Slim Band, Harmonijkowy Atak, Juwana Jenkins, BB & The Blues Shacks, Mitch Kashmar & The Blues & Boogie Kings, Keith Dunn & Romek Puchowski, Joe Colombo, Nick Schnebelen, Latvian Blues Band, Czarny Pies, Leszek Cichoński, Nocna Zmiana Bluesa, Riccardo Grosso Blues Band, The Road Band, Kraków Street Band, Gary Moore Tribute Band ft. Jack Moore. Podczas tegorocznej edycji czeka nas aż dziesięć koncertów. Wystąpią:



22.09.2023 | 19:00

Tipsy Drivers (PL)

Bluesferajna (PL)

Cotton Wing (PL)



23.09.2023 | 19:00

Eric Hansson (SE/PL)

Sakis Dovolis Trio (GR)

Hard Rockets (PL)

Mizia&Mizia Blues Band (PL)



24.09.2023 | 19:00

Olivier Mas & Jersey Julie (FR/USA)

Veronica Sbergia & Max de Bernardi (IT)

The BluesBones (BE)



XIV International Ochota Blues Festival

22-24.09.2023 r.

Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Radomska 13/21

Bilety:

- jeden dzień: I pula - 30 zł, II pula - 40 zł, w dniu koncertu - 50 zł

- karnet na cały festiwal: I pula - 80 zł. II pula - 100 zł

Do kupienia w kasie Ośrodka Kultury Ochoty lub w serwisie biletyna.pl