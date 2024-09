Wybuch gazu w domu jednorodzinnym w Ostrowi Maz. Dwie osoby poszkodowane RDC 01.09.2024 16:29 Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku eksplozji butli z gazem, do której doszło w Ostrowi Mazowieckiej; ich stan nie jest ciężki – poinformowała rzeczniczka miejscowej policji Marzena Laczkowska.

Wybuch butli z gazem w domu jednorodzinnym (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu/Zdjęcie ilustracyjne)

W Ostrowi Mazowieckiej w wyniku wybuchu butli z gazem ranne zostały dwie osoby.

– W domu jednorodzinnym, w którym mieszkało starsze małżeństwo w wieku ok. 76 lat, prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia butli z gazem, w wyniku czego doszło do wybuchu – przekazała rzeczniczka miejscowej policji Marzena Laczkowska.

Jak poinformowała, poszkodowany mężczyzna został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie, natomiast kobieta została opatrzona na miejscu przez zespół ratownictwa.

Jak zaznaczyła, poza tymi dwiema osobami nie było innych pokrzywdzonych. Dodała, że nie było również potrzeby zarządzania ewakuacji pobliskich budynków.

Laczkowska przekazała, że informacje, które posiada, pochodzą sprzed godz. 16. – Z tych informacji wynika, że mężczyzna żyje. Nie mam też informacji, by jego stan był bardzo ciężki – przekazała.

Dodała, że na miejscu pracują służby, które wyjaśniają przyczyny zdarzenia.

