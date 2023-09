14-latek kierował autem. Obok siedział jego nietrzeźwy ojciec RDC 11.09.2023 09:39 Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej chevroleta. Okazało się, że kierował nim 14-letni chłopiec. Obok na miejscu pasażera siedział nietrzeźwy ojciec, a z tyłu 12-letnia siostra - poinformowała w poniedziałek podkom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Policja (autor: Policja)

Do zdarzenia doszło w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Wojska Polskiego. Patrolujący rejon Osiedla Młodych policjanci zauważyli jadącego chevroleta, bez włączonych świateł mijania. - Funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do kontroli drogowej. Kiedy podeszli do auta zauważyli, że za kierownicą siedzi chłopiec. Okazało się, że ma on 14 lat. Nieletni nie posiadał oczywiście uprawnień do kierowania pojazdem i w ogóle nie powinien wsiadać za kierownicę - przekazała podkom. Joanna Wielocha.

Prawie 2,5 promila

Dodała, że na tylnym siedzeniu auta była również 12-letnia siostra chłopca, a z przodu na miejscu pasażera siedział ich 47-letni ojciec. - Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie stanu trzeźwości wykazało, że ojciec dzieci jest pijany. W wydychanym powietrzu miał blisko 2,5 promila alkoholu - podała Wielocha.

47- latek został zatrzymany. - Po wytrzeźwieniu nieodpowiedzialny nowodworzanin usłyszał zarzuty narażenia swoich dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - poinformowała Wielocha.

Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Czytaj też: Śmiertelny wypadek w Chrcynnie pod Nasielskiem. Nie żyje motocyklista