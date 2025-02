„Jego muzyka nie przeminie”. Wspomnienie Wojciecha Trzcińskiego w RDC

Miał to, co jest najważniejsze u kompozytora, czyli świetne ucho do melodii. Myślę, że jego muzyka jest nieprzemijająca – dziennikarz muzyczny Polskiego Radia RDC Roman Rogowiecki wspomina Wojciecha Trzcińskiego. Wybitny polski muzyk zmarł wczoraj po bardzo ciężkiej chorobie. Miał 75 lat.