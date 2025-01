Amerykańska ikona rocka w Warszawie. Queens of the Stone Age zagra na Torwarze Cyryl Skiba 20.01.2025 09:51 Jeden z najciężej pracujących zespołów naszych czasów, niekwestionowane gwiazdy rocka – zespół Queens Of The Stone Age 30 lipca zagra stołecznym Torwarze. Zespół wystąpi w Warszawie w ramach trasy koncertowej „The End Is Nero Tour”.

Queens of the Stone Age (autor: Ross Halfin Photography/mat. prom.)

Queens Of The Stone Age zagra na Torwarze w Warszawie 30 lipca w ramach trasy koncertowej „The End Is Nero Tour”.

Zespół został założony przez Josha Homme'a w latach 90. w kalifornijskim Palm Desert. Zbyt płodny, ambitny i po prostu genialny, aby być ograniczonym przez kategoryzację, QOTSA przekształcił się na przestrzeni ośmiu absolutnie wyjątkowych albumów w giganta, który obdarzył nas obfitością hitów, od „No One Knows” po „Little Sister”, od „My God is the Sun” po „Emotion Sickness” i wiele innych.

Niezaprzeczalnie rockowy – tak, zawsze. Ale z krwią, potem i mrocznym, magicznym czarem, który potrafią wyczarować tylko Homme i jego towarzysze.

Uznawany za jeden z największych zespołów koncertowych na świecie QOTSA składa się z Homme'a, Troya Van Leeuwena, Michaela Shumana, Deana Fertity i Jona Theodore'a.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się w środę, 22 stycznia o godzinie 10:00. Otwarta sprzedaż biletów rusza 24 stycznia o godz. 10:00.

