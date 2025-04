Perfect wraca na scenę z nowym wokalistą. Kiedy pierwszy koncert? Cyryl Skiba 14.04.2025 11:17 Legendarny zespół Perfect powraca z nowym wokalistą. Na początku kwietnia skład poinformował, że ich szeregi wzmocnił Łukasz Drapała. Gitarzysta formacji Dariusz Kozakiewicz zdradził w Polskim Radiu RDC, kiedy zobaczymy ich na żywo po raz pierwszy w nowej odsłonie.

Od lewej: Cyryl Skiba, Dariusz Kozakiewicz i Marek Wiernik (autor: RDC)

Nowa odsłona kultowego zespołu – Perfect zagra na naszej scenie prapremierowy koncert po reaktywacji. To będzie pierwszy występ przed publicznością z nowym wokalistą, Łukaszem Drapałą, co uczyni to wydarzenie wyjątkowym.

W repertuarze nie zabraknie największych przebojów legendarnego zespołu, które są bliskie sercom zarówno muzyków, jak i publiczności.

Gitarzysta Perfectu Dariusz Kozakiewicz na antenie RDC mówił o Drapale w samych superlatywach.

– Znałem go ze sceny, wiedziałem, kto to jest za człowiek, że jest bardzo znanym wokalistą i ma świetny głos. To się i słyszy i czuje. Poza tym jest bardzo charyzmatyczny, lubi scenę, bardzo dobrze się zachowuje w stosunku do publiczności. Jak na rockmana to jest może nawet za inteligentny – powiedział w audycji „Ramię w ramię”.

Zespół zagra w składzie: Darek Kozakiewicz (gitara), Jacek Krzaklewski (gitara), Piotr Urbanek (bas), Krzysztof Patocki (perkusja), Łukasz Drapała (wokal).

Wydarzenie 18 maja w Ursynowskim Centrum Kultury Alternatywy o godzinie 18:00.

