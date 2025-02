38 lat od pierwszego koncertu Metalliki w Polsce. „Czuć było, że wytyczają w muzyce nową ścieżkę” Cyryl Skiba 10.02.2025 12:48 Dzisiaj mija trzydzieści osiem lat od pierwszego koncertu zespołu Metallica w Polsce. Grupa 10 i 11 lutego 1987 roku zagrała w katowickiej hali Spodek. Jako tłumacz podróżował z nimi wtedy dziennikarz Polskiego Radia RDC Roman Rogowiecki. — Mieli niesamowitą energię, czuć było, że wytyczają w muzyce nową ścieżkę — wspomina Rogowiecki.

Metallica w Polsce (autor: Ross Halfin Photography)

Metallica to jeden z najpopularniejszych i najwybitniejszych zespołów heavymetalowych w historii.

W Polsce zespół od 1992 roku sprzedał około 800 tysięcy egzemplarzy płyt. Po raz pierwszy wystąpi 10 i 11 lutego 1987 roku w katowickiej hali Spodek.

Zespół był wtedy w trasie „Damage Inc” i promował płytę „Masters of Puppets”. Metallica była bardzo ciekawa Polski i po prostu chciała tu zagrać, mimo niskiej gaży, jaką wtedy zespołowi zaproponowano. Organizatorem tych koncertów z ramienia agencji artystycznej Pagart był Andrzej Marzec. Supportem na obu katowickich koncertach był rodzimy zespół Kat.

Jak wspomina Roman Rogowiecki, Metallica była wtedy „na dorobku”. O milionach na kontach dopiero śnili.

— No nie byli specjalnie bogaci, bo Lars Ulrich nie miał nawet pałeczek. Gdyby nie chłopaki z Kata, to ten koncert by się właściwie nie odbył. Byli źle ubrani, bo było u nas bardzo zimno, nie wiedzieli co się tutaj dzieje. Lars wprawdzie jest Duńczykiem. No i nagle legendarne dwa koncerty. Rzeczywiście łomotali ostro, sala była pełna, wszyscy szaleli, pokazali, że coś z nich będzie — przypomina Rogowiecki.

Z pierwszego pobytu zespołu w naszym kraju pochodzi również słynne zdjęcie autorstwa Rossa Halfina przy drogowskazie na „gierkówce”, które zostało zrobione w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.

Jak wiadomo, James Hettfield, lider zespołu, imprezował po koncercie z fanami w pokojach hotelu Warszawa — dzisiejszym Novotelu. Koncerty w 1987 roku odbyły się zaledwie kilka miesięcy po tragicznej śmierci basisty Cliffa Burtona, który zginął w wypadku. Jego miejsce zajął Jason Newsted.

Rogowiecki podkreśla, że czuło się podczas tych koncertów, że przed kwartetem rysuje się świetlana przyszłość.

— Widziałem, że ludziom się to cholernie podoba i że oni grali z takim wielkim sercem. Oni po prostu szaleli na tej scenie i to nie było odgrywanie, udawanie. To był koniec ich trasy, także powinni być już zmęczeni. Oni byli pełni pary, zadowoleni, że ludzie szaleją. Także było widać, że w nich jest straszna energia i że ta muzyka jest trochę inna i że oni wytyczają nowe kierunki, które powinny się przyjąć — wspomina Rogowiecki.

Ostatni raz Metallica wystąpiła w Polsce na Stadionie Narodowym w lipcu 2024 roku, dając trzynasty i czternasty występ w naszym kraju.

