Metallica zagra dziś w Warszawie. 37 lat temu jechali przez zupełnie inną Polskę. Wspomnienie pierwszego koncertu Cyryl Skiba 05.07.2024 14:19 Dzisiaj i w niedzielę koncerty zespołu Metallica na Stadionie Narodowym w Warszawie. W Radiu dla Ciebie wspominaliśmy dzisiaj pierwszą wizytę zespołu w naszym kraju w lutym 1987 roku. - Pieniądze nie były aż takim ważnym punktem tego programu. Zespół chciał przyjechać do Polski - mówił na naszej antenie organizator tego koncertu z ramienia agencji artystycznej Pagart Andrzej Marzec.

RDC

Legenda muzyki - zespół Metallica - zagra dziś i w niedzielę na Stadionie Narodowym w Warszawie. Będą to 13. i 14. występ w Polsce. Jak wyglądał ich pierwszy koncert w naszym kraju? Rozmawialiśmy dziś o tym na naszej antenie.

Wschodząca wtedy gwiazda wystąpiła w 1987 roku 10 i 11 lutego w katowickim Spodku. Zespół był wtedy w trasie „Damage Inc.” i promował płytę „Masters of Puppets”.

Organizatorem tego koncertu z ramienia agencji artystycznej Pagart był Andrzej Marzec. Na naszej antenie wspominał, że Metallica była bardzo ciekawa Polski i po prostu chciała tu zagrać, mimo niskiej gaży, jaką wtedy zespołowi zaproponowano.

- Pieniądze nie były aż takim ważnym punktem tego programu. Zespół chciał przyjechać do Polski. Był ciekawy Polski. Ja wyszukiwałem takie zespoły, które z jednej strony były obiecujące, atrakcyjne, a z drugiej strony same z siebie ciekawe kraju - mówił.



Z pierwszego pobytu zespołu w naszym kraju pochodzi również słynne zdjęcie autorstwa Rossa Halfina przy drogowskazie na „gierkówce”, które zostało zrobione w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.

Wspominał to dziennikarz muzyczny RDC Roman Rogowiecki w rozmowie z Andrzejem Marcem.

- Przyleciał pamiętasz Ross Halfin z nimi, ten teraz obecnie legendarny już fotografik, który też przyleciał z nimi obecnie dzisiaj, właściwie już wczoraj i wyciągnął ich tak, jak oni byli nieubrani za bardzo jak na nasze warunki. To był luty, wyciągnął ich, że wystawali tam znak Warszawa, nie byli za bardzo szczęśliwi, ale stanęli. To zdjęcie też jest teraz legendarne - mówił Rogowiecki. - Mało tego, oni sami się cieszą z tego, że zdecydowali się zrobić to zdjęcie, bo rzeczywiście ono biega świat - dodał Andrzej Marzec.



Supportem na obu katowickich koncertach był rodzimy zespół Kat. Jak wiadomo, James Hettfield, lider Metallici, imprezował później z fanami w pokojach hotelu Warszawa - dzisiejszym Novotelu.

Koncerty w 1987 roku odbyły się zaledwie kilka miesięcy po tragicznej śmierci basisty Cliffa Burtona, który zginął w wypadku. Jego miejsce zajął Jason Newsted.

5 i 7 lipca 2024 zespół wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie w ramach trasy „M72 World Tour”. Podczas obu koncertów zostaną zaprezentowane zupełnie inne sety piosenek.

Czytaj też: Metallica na PGE Narodowym. Dojazd na koncert i utrudnienia [SPRAWDŹ]