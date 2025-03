Współgłosy oraz Walk Away docenione przez akademię. Laureaci jazzowych Fryderyków w RDC Cyryl Skiba 24.03.2025 14:39 Za nami uroczysta gala Muzyki Jazzowej Fryderyk Festiwal 2025, która odbyła się w niedzielę w warszawskim Muzeum POLIN. W kategorii album roku jazz eksperymentalny / współczesna muzyka improwizowana zwyciężyła płyta „Współgłosy” pianisty i wokalisty Marcela Balińskiego i zespołu Współgłosy. Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych otrzymała grupa Walk Away. Liderzy oby projektów odwiedzili w poniedziałek studio Polskiego Radia RDC.

W kategorii album roku jazz eksperymentalny / współczesna muzyka improwizowana zwyciężyła płyta „Współgłosy” pianisty i wokalisty Marcela Balińskiego i zespołu Współgłosy.

— To pierwszy Fryderyk, który wędruje również do osób z niepełnosprawnościami. To większość tego zespołu i to wielki powód do dumy, że to właśnie ta kategoria. Myślę, że ta kategoria powstała właśnie dla nas, bo my jesteśmy wielkim eksperymentem i wielką improwizacją — powiedział artysta.

Nominacje w tej kategorii miały także płyty „Beamo” Leszka Możdżera, nagrana wraz z kontrabasistą Larsem Danielssonem i perkusistą Zoharem Fresco, „Critique of Swing in Two Parts” Pianohooligana oraz „Live in Hamburg '75” zespołu Leszek Żądło Quartet.

Laureat Fryderyka Marcel Baliński powiedział w Polskim Radiu RDC, że wszystkie ograniczenia znikają dzięki muzyce. Jak podkreślił w audycji „Południe RDC”, wspólne wykonywanie muzyki, znosi wszystkie bariery. Zarówno te intelektualne, jak i fizyczne.

— Ten zespół sprawia, że tych ograniczeń nie ma — powiedział. — Uważam, że dla nas powstała ta kategoria, bo to kompletnie w tych ramach się mieści, jest to muzyka eksperymentalna. Bardzo dużo jest improwizacji też na płycie, właściwie 4 z 12 utworów na płycie to są po prostu improwizacje ze studia — dodał.

Marcel Baliński, zdradził w Polskim Radiu RDC, że do stworzenia projektu zainspirowała go jego siostra, która jest osobą z niepełnosprawnością intelektualną

— Jej największą pasją był śpiew i ona zawsze to chciała robić, chciała śpiewać, występować — mówił Baliński.

Pomogła żona muzyka, znana aktorka Magdalena Koleśnik. Zespół zrodził się podczas spotkań uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Frajda.

„Współgłosy” to autorski projekt kompozytora i pianisty Marcela Balińskiego, którego 16-osobowy skład tworzy trio jazzowe (Marcel Baliński - trąbka, fortepian, Rafał Różalski - kontrabas, Bartosz Szablowski - perkusja), chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz dwie osoby aktorskie - Magdalena Koleśnik i Bartek Bielenia. 6 września ukazała się debiutancka płyta tego wyjątkowego zespołu.

„Współgłosy” wystąpią na dużej scenie Męskiego Grania, w Gdańsku oraz Warszawie.

40 lat zespołu Walk Away — legendy polskiego fusion

Podczas gali w gmachu Muzeum POLIN przyznano także nagrodę Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych. W sekcji muzyki jazzowej po raz pierwszy w historii nagród statuetka trafiła do zespołu Walk Away. To legenda polskiego jazzu. Jedyna formacja jazzu nowoczesnego w Polsce, która nieprzerwanie od prawie czterech dekad zachwyca publiczność.

Lider Walk Away, Krzysztof Zawadzki podkreślał w Polskim Radiu RDC, że jest ogromnie wdzięczny za docenienie czterech dekad ogromnej, ciężkiej pracy.

— To jakby uwieńczenie naszej harówy de facto. Bo pamiętam, jak myśmy zaczynali, jak chłopaków zebrałem do kupy, to próbowaliśmy po 8-10 godzin dziennie. Przez kilka miesięcy — podkreślił.

Grupa Walk Away koncertowała na całym świecie i współpracowała z największymi, od Urszuli Dudziak, przez Mike’a Sterna, aż po Billa Evansa. Zespół powstał w 1985 r. z inicjatywy perkusisty Krzysztofa Zawadzkiego. Do współpracy zaprosił kolegów z Akademii Muzycznej w Katowicach: Adama Wendta, Zbigniewa Jakubka, Bernarda Maselego i Jacka Niedzielę.

Zwycięzcy jazzowych Fryderyków

Tytuł jazzowego artysty roku członkowie Akademii Fonograficznej przyznali trębaczowi Tomaszowi Dąbrowskiemu. Nominowani w tej kategorii byli także pianista Leszek Możdżer, pianista Piotr Wyleżoł, saksofonista Henryk Miśkiewicz i skrzypek Adam Bałdych.

Fryderyka dla jazzowego kompozytora roku otrzymał zaś skrzypek Mateusz Smoczyński, współzałożyciel grupy Atom String Quartet. Nominacje w tej kategorii mieli także Leszek Możdżer, Piotr Wyleżoł oraz Tomasz Dąbrowski.

Jazzowym albumem roku członkowie Akademii uznali „Better” grupy Tomasz Dąbrowski and The Individual Beings. Nominowane w tej kategorii były także płyty „Come Back…” Henryka Miśkiewicza i Chopin University Big Bandu, „I Love Music” Piotra Wyleżoła, „September Night” – Tomasz Stańko Quartet, a także „Universum” – Atom String Quartet.

Statuetką Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku członkowie Akademii nagrodzili saksofonistę Szymona Zawodnego. Nominowani w tej kategorii byli także gitarzysta Adam Jędrysik oraz perkusista Tymek Papior.

Fryderyki to nagrody muzyczne przyznawane od 1995 r. przez Akademię Fonograficzną, czyli powołane przez Związek Producentów Audio Video jury, w skład którego wchodzi niemal 1,8 tys. artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do Fryderyków wyłaniani są w drodze tajnego głosowania wszystkich członków Akademii podzielonej na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej.

Gala Muzyki Rozrywkowej odbędzie się 5 kwietnia w krakowskiej Tauron Arenie. Gala Muzyki Klasycznej – 30 marca w NOSPR w Katowicach.

