Doechii nową gwiazdą muzyki r’n’b i rapu, która podbija świat muzyki i Internetu Paweł Bobrowski 11.01.2025 16:13 Doechii, amerykańska wokalistka i raperka nie zwalnia tempa. Zyskała sławę dzięki viral’owemu hitowi „Yucky Blucky Fruitcake”, a nowym albumem pokazała, że jej talent i charyzma są niezaprzeczalne. Utwór „Denial Is A River” bardzo szybko stał się sensacją na platformach streamingowych i w mediach społecznościowych.

Doechii (autor: mat. prasowe)

Doechii rozpoczęła swoją karierę od samodzielnie finansowanego EP „Oh the Places You'll Go” w 2020 roku. Jednak prawdziwym przełomem była współpraca z wytwórnią Top Dawg Entertainment, która otworzyła przed nią drzwi do wielkiej kariery.

Piosenka „What It Is (Block Boy)” z 2023 roku zdobyła dla Doechii „platynową płytę” i wprowadziła ją na światowe listy przebojów.

W 2024 roku artystka wydała mixtape „Alligator Bites Never Heal”, który był zbiorem bardzo inspirującym i znalazł się w wielu zestawieniach najlepszych wydawnictw roku. Zdobył również nominację do Grammy w kategorii Najlepszy Album Rapowy.

Nowy utwór „Denial Is A River” to prawdziwy wiral. Piosenka zyskała uznanie takich gwiazd jak Billie Eilish czy SZA, która otwarcie przyznała, że Doechii jest jej ulubioną artystką. W teledysku, który w ciągu 14 godzin zdobył milion wyświetleń, Doechii z humorem parodiuje amerykańskie sitcomy.

Jaylah Ji’mya Hickmon (to jej prawdziwe nazwisko) to nie tylko gwiazda muzyki, ale również wszechstronna artystka. Po sukcesie filmu „Earth Mama”, w którym zadebiutowała jako aktorka, możemy spodziewać się kolejnych projektów na dużym ekranie.

To artystka, która dopiero zaczyna pokazywać pełnię swojego talentu, a 2025 rok zapowiada się dla niej wyjątkowo ekscytująco.

Jej karierę śledzę w audycji „Muzyczny Radar Pawła Bobrowskiego", do której zapraszam w soboty od godziny 22.00 – 01, szczególnie w ostatniej części, po północy, kiedy staram się pokazywać współczesne produkcje soul, funk, r'n'b czy hip-hop zebrane w Top 20 Black Music.

